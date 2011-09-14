نوشیدن آب به هنگام صرف غذا موجب بروز سوء هاضمه می شود

منصور شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سنگینی معده، خواب آلودگی، احتمال برگشت مواد غذایی به مری و سردرد از جمله علائم سوء هاضمه است.

وی گفت: اگر غذای خشک مانند گوشت قرمز کباب شده استفاده شود نوشیدن آب به میزان جزئی مانعی ندارد ولی نوشیدن دائمی آب به هنگام صرف غذا مضر است.

وی افزود: جذب ناکافی مواد مغذی موجود در غذا نیز از جمله مضرات دیگر نوشیدن آب به هنگام غذا خوردن است.

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به خانواده ها توصیه کرد: هشت دقیقه پس از اتمام صرف غذا، آب بنوشند.

وی گفت: شش تا هشت لیوان آب که نیاز روزانه بدن است حتما باید بین فواصل وعده های غذایی مصرف شود.