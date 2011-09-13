پیکر مطهر مادر شهیدان فاطمی تا گلزار شهدا بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهیدان حمیدرضا و فرید فاطمی که روز یکشنبه بر اثر مشکل ریوی در بیمارستان مهراد تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور مردم و مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی تشییع شد.



پیکر مطهر این بانوی ایثارگر، مجاهد خستگی ناپذیر و مدافع ولایت و انقلاب اسلامی از مقابل گلزار شهدای شیخان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)تشییع شد و بعد از طواف بر گرد ضریح مطهر و اقامه نماز توسط امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه کریمه اهل بیت(س) به سمت گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) تشییع و در جوار شهدای گلگون کفن هشت سال دفاع مقدس به خاک سپرده شد.



شهیدحمیدرضا فاطمی متولد سال 1333 در حالی که در دانشگاه صنعتی شریف مشغول تحصیل بود علیه ظلم و ستم بپا خاست و توسط ساواک دستگیر و به شهادت رسید و زمانی که از مادر شهید خواستند که فرزندش را ترغیب به اعتراف کند پاسخش عدم حلالیت فرزند در صورت تن دادن به خواسته عوامل پهلوی بود.



شهید فرید فاطمی نیز دوران دانشجویی را طی می‌کرد که جنگ تحمیلی آغاز شد و وی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب عازم جبهه‌ها شد و در عملیات والفجر هشت در سال 64 به شهادت رسید.



مادر بعد از شهادت فرزندانش نیز جهادگرانه لحظه‌ای از راه امام و ولایت فقیه فاصله نگرفت و مدافع راستین ولایت و انقلاب بود و از جان و مال خویش در این راه دریغ نورزید وی از خیرین مدرسه ساز استان بود.



وی دارنده نشان ملی ایثار از سوی ریاست محترم جمهوری است و در سفر مقام معظم رهبری به قم معظم له در منزل شهدا از ایشان دیدار نمودند.

پیام رهبر انقلاب در این دیدار چنین بود:"همین شهادت‌ها پایه‌های جمهوری اسلامی را مستحکم کرد. اگر این جوان‌های امثال فرزند شهید شما، در دوران اختناق جهاد نمی‌کردند، مبارزه نمی‌کردند، صبر نمی‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد. اگر مادرها، پدرها بی‌صبری می‌کردند، ناراحتی اظهار می‌کردند، دیگران را پشیمان می‌کردند از رفتن این راه، این اتفاق نمی‌افتاد. این اتفاقی که افتاد، که دنیا را تکان داد، تشکیل جمهوری اسلامی، این به برکت همین مجاهدت‌های فرزندان شماست."



و وقتی که از رهبر می‌خواهد او را دعا می‌کند معظم له می‌فرماید: «من دعا می‌کنم شما رو. شما هم ما رو دعا کنید. دعای شماها ان‌شاءالله پیش خداوند مسموعه. مقبوله»



وی روی کفنش که امروز لباس آخرت اوست می‌دهد رهبر انقلاب بنویسد :"اللهم انا لانعلم منها الا خیرا. و انت اعلم بها منا. سید علی خامنه‌ای".

