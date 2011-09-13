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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

صدیق تاکید کرد:

البرز به پایگاه اطلاع رسانی ویژه نمایشگاههای تخصصی نیاز دارد

البرز به پایگاه اطلاع رسانی ویژه نمایشگاههای تخصصی نیاز دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی استان البرز گفت: جای خالی پایگاه اطلاع رسانی ویژه نمایشگاههای تخصصی در استان البرز کاملا محسوس است.

سید ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نبود پایگاه اطلاع رسانی ویژه نمایشگاههای تخصصی در استان البرز موضوعی است که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد تاعلاقمندان به حوزههای متفاوت در جریان اخبار مربوط به نمایشگاه قرار گیرند.

وی، افزود: چنانچه به همت مسئولان امر، این پایگاهها برقرار شود می توانیم موفق عمل کنیم و بسیاری از اطلاعات مورد نیاز نمایشگاهها به مخاطبان منتقل شود.
 
نمایشگاه کتاب، اتفاق مهم استانها

صدیق همچنین گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب از اتفاقات مهم هر استان است که هر سال برگزار می شود و توجه بیشتر به کتاب و کتابخوانی به توسعه فرهنگی جامعه کمک می کند.
 
وی، در ادامه یاد آور شد: نمایشگاه کتاب البرز، فرصت خوبی برای ناشران و مردم البرز فراهم آورد تا کتابها و آثار روز را بخوانند.

رئیس مجمع امور صنفی استان البرز، تاکید کرد: برپایی چنین نمایشگاههایی در راستای حمایت از ناشرین بسیار مؤثر است.
کد مطلب 1407091

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