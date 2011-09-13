مسابقه تفسیر کوتاه قرآن در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در این رابطه اظهار داشت: مرحله استانی مسابقه تفسیر کوتاه قرآن امروز 22 شهریورماه در خرم آباد برگزار شد.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان مرحله استانی مسابقه تفسیر کوتاه قرآن کریم، برگزیدگان مرحله شهرستان هستند، بیان داشت: مرحله شهرستانی این مسابقه طی ماه مبارک رمضان در 30 جلسه قرآنی در سطح کانون های مساجد این استان برگزار شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان بیان داشت: اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه بخصوص در بین جوانان و نوجوانان از مهم ترین اهداف برگزاری این طرح قرآنی است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به عمق دسیسه های دشمنان در هجمه های فرهنگی و جنگ نرم، یادآور شد: اشاعه فرهنگ ناب دینی و قرآنی در بین جوانان و نوجوانان و تلاش در جذب این قشر به مساجد و مسائل دینی مهم ترین راهکار مقابله با دسیسه های فرهنگی دشمنان است.

وی یادآور شد: تعداد پنج نفر ازبرگزیدگان مرحله استانی این سری از مسابقات قرآنی به مرحله کشوری مسابقات قرآنی تفسیر کوتاه راه خواهند یافت.