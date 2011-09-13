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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

کلانتری خبر داد:

مربیان ورزش لرستان در کلاس آموزش شنا شرکت کردند

مربیان ورزش لرستان در کلاس آموزش شنا شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش لرستان از برگزاری کلاس شنا برای مربیان ورزش لرستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کلانتری فرد ظهر سه شنبه در حاشیه این کلاس آموزشی اظهار داشت: به منظور ارتقاء دانش دبیران ورزش استان و آشنایی با آخرین فنون آموزش مهارت شنا، کلاس توجیهی توسط تربیت بدنی آموزش و پرورش استان با شرکت 42 نفر برگزار شد.

وی اظهار داشت: این کلاس به مدت یک هفته در استخر شنای آموزش و پرورش واقع در دره‌گرم زیر نظر نوربخش مولایی، عبدالرضا نجفی و فرشاد زیویار برگزار شد.

رئیس اداره تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش لرستان افزود: هفته آینده نیز دوره ویژه آموزش شنا برای دبیران زن برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح سباح در لرستان گفت: تاکنون حدود 15 هزار نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان در قالب طرح آموزش سباح، مهارت شنا را زیر نظر مربیان ورزش فرا گرفته‌اند.

کد مطلب 1407098

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