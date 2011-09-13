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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

گزارش روزانه بورس/

داد و ستد 275 میلیون سهم/ افت 124 واحدی شاخص کل

داد و ستد 275 میلیون سهم/ افت 124 واحدی شاخص کل

با افت 124 واحدی شاخص کل، 275 میلیون و 887 هزار برگ سهم و حق تقدم امروز سه شنبه در بازار بورس داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان معاملات امروز سه شنبه، معامله گران تالار شیشه ای 275 میلیون و 887 هزار و 5 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 757 میلیارد و 158 میلیون و 26 هزار ریال در 20 هزار و 335 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. 

بر پایه این گزارش، در نتیجه معاملات امروز شاخص کل با افتی 124 واحدی به رقم 26 هزار و 933 واحد بازگشت، شاخص صنعت 85 واحد پایین آمد و شاخص 50 شرکت فعالتر کاهشی 7 واحدی را تجربه کرد.

همچنین امروز در حالی که شاخص بازار اول افتی 129 واحدی را شاهد بود، شاخص بازار دوم 80 واحد صعود کرد.

کد مطلب 1407099

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