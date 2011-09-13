داد و ستد 275 میلیون سهم/ افت 124 واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر در پایان معاملات امروز سه شنبه، معامله گران تالار شیشه ای 275 میلیون و 887 هزار و 5 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 757 میلیارد و 158 میلیون و 26 هزار ریال در 20 هزار و 335 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

بر پایه این گزارش، در نتیجه معاملات امروز شاخص کل با افتی 124 واحدی به رقم 26 هزار و 933 واحد بازگشت، شاخص صنعت 85 واحد پایین آمد و شاخص 50 شرکت فعالتر کاهشی 7 واحدی را تجربه کرد.

همچنین امروز در حالی که شاخص بازار اول افتی 129 واحدی را شاهد بود، شاخص بازار دوم 80 واحد صعود کرد.