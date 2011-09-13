زنگ نماز در مدارس لرستان به صدا در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی با بیان اینکه طی سال تحصیلی آینده در تمامی مدارس زنگ نماز خواهیم داشت، اظهار داشت: با تصویب شورای معاونین امسال تمامی مدارس استان 20 دقیقه زمان را به اقامه نماز اختصاص می دهند.
وی با بیان اینکه برنامههای متعددی را در حوزه نماز برای سال تحصیلی آینده پیشبینی کردهایم، عنوان کرد: در سال تحصیلی 90 ـ 91 در تمامی مدارس زنگ نماز خواهیم داشت.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه تمامی مدارس باید اهتمام ویژهای به اقامه نماز جماعت داشته باشند، اظهار کرد: زمانی که برای اقامه نماز در مدارس در نظر گرفته شده 20 دقیقه بوده و تمامی مدارس موظف به رعایت این زمان در اقامه نماز از سوی دانشآموزان هستند و همه فعالیت های آموزشی مدارس بایستی در این مدت تعطیل شود.
قربانی با یادآوری اینکه در زمان نماز همه برنامهها و فعالیتهای مدارس کشور باید تعطیل شود، افزود: تمامی مدارس در 20 دقیقهای که به نماز اختصاص داده میشود باید به تشویق دانشآموزان برای اقامه نماز پرداخته و شرایط را برای اقامه نماز جماعت دانشآموزی فراهم کنند.
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