بیانیه عفو بین الملل علیه طرفین درگیری / ناتو به سرت حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "علی الصلابی" یکی از اسلامگرایان لیبی گفت : "محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی باید استعفا دهد، زیرا پایگاه مردمی ندارد.

وی افزود: اگر مردم لیبی به جبریل و همدستانش اجازه فعالیت دهند، دیکتاتوری و استبداد جدیدی حکمفرما خواهد شد، اما به طور حتم مردم لیبی اجازه نمی دهند که دیکتاتوری جدیدی به وجود آید، زیرا پنجاه هزار شهید داده اند.

الصلابی تاکید کرد: مردم لیبی اجازه نمی دهند که کسی بر ثروتهای لیبی چنگ اندازد و هویت آنها را نابود و با دین آنها مقابله کند.

وی بیان کرد: اعضای دفتر اجرایی شورای انتقالی از جمله "محمود جبریل"،"محمود شمام"،"علی الترهونی" و "ناجی البرکات" تلاش می کنند که ملی گرایان و انقلابیون را از صحنه خارج کنند، اما به افراد اندک لائیک اجازه داده نمی شود که لیبی بدتر از دوران قذافی ایجاد کنند.

خبر دیگر اینکه جنگنده های ناتو مواضع گردانهای" الساعدی قذافی" یکی از پسران دیکتاتور فراری و محل نگهداری مهمات نیروهای قذافی را در شهر سرت بمباران کردند.

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد: نیروهای قذافی و انقلابیون لیبی مرتکب جنایات جنگی فراوانی شده اند.

در این گزارش آمده است : نیروهای قذافی در هنگام جنگ جنایات انسانی زیادی مرتکب شده اند که از جمله آنها کشتار جمعی زندانیان، شکنجه، ناپدیده کردن افراد و بازداشتهای گسترده بوده است.

بر اساس این گزارش، انقلابیون لیبی در هنگام عقب راندن گردانهای قذافی، همه اسیران را اعدام کرده اند و کارکنان نهادهای طرفدار قذافی قلع و قمع شده اند.

سازمان عفو بین الملل از شورای انتقالی لیبی خواست که گذشته چهل ساله را فراموش و به حقوق بشر توجه کند.