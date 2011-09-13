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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

کشتی فرنگی جهان - ترکیه/

باباجان‌زاده به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت/ نبرد با قهرمان المپیک

باباجان‌زاده به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت/ نبرد با قهرمان المپیک

فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان با شکست حریفی از روسیه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در ترکیه راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر باباجان‌زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان با شکست کشتی گیرانی از گرجستان، بلاروس و روسیه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافت.

باباجان‌زاده در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات مقابل "الکساندر آنوچین" از روسیه در دو تایم متوالی با نتایج مشابه یک بر صفر به پیروزی دست یافت تا در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها به مصاف "لوپز نونز" قهرمان المپیک و جهان از کوبا برود.

همچنین مسعود هاشم‌زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم ایران که در ترکیب تیم آذربایجان به میدان رفته بود از دور رقابت‌های جهانی ترکیه حذف شد.

تیم ایران دیروز در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد.

کد مطلب 1407110

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