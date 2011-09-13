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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

حمله تروریستها به اتوبوس دانش آموزان در پاکستان 5 کشته به جا گذاشت

حمله تروریستها به اتوبوس دانش آموزان در پاکستان 5 کشته به جا گذاشت

رسانه ها از حمله افراد مسلح تروریست به اتوبوس حامل دانش آموزان در پیشاور پاکستان و کشته شدن چهار کودک و راننده در این حادثه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس شهر پیشاور اعلام کرد هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را که امروز سه شنبه در این شهر مرزی پاکستان رخ داده، به عهده نگرفته است.

به گفته یک مقام پلیس، در این حمله، افراد مسلح اقدام به شلیک یک موشک به سمت اتوبوس حامل دانش آموزان کرده و سپس به روی آن آتش گشودند.
 
بر این اساس 18 نفر از جمله 15 کودک نیز در این حمله زخمی و به بیمارستانی در پیشاور منتقل شده اند. این در حالی است که بیشتر حملات تروریستی در این منطقه نزدیک به مرز افغانستان توسط شبه نظامیان طالبان انجام می شود.
 
طالبان پیشتر نیز تلاشهایی برای ترور و یا ربودن شماری از مقامات محلی در پیشاور انجام داده اند. این حملات به ویژه پس از کشته شدن "اسامه بن لادن" سرکرده القاعده توسط نیروهای آمریکایی شدت گرفته است.
کد مطلب 1407111

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