به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از نیروهای اطلاعات سپاه از سراسر کشور با اشاره به نقش رهبری به عنوان مهمترین مسئله در هر حکومتی بیان داشت: ولایت فقیه یکی از ارکان مهم در قیام امام خمینی(ره) بر ضد استکبار و طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.



وی تصریح کرد: اگر مردم در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و عربستان از نعمت رهبری خوب و کامل مانند امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه‌ای برخوردار بودند انقلاب آنها سریعتر به سرانجام می‌رسید و پیروز می‌شد.



استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به دیگر ارکان قیام امام خمینی(ره) علیه زورگویان طاغوت و اسکتبار اظهار داشت: شناساندن اسلام ناب یکی از این ارکان بود و امروز نیز وظیفه ماست تا ارزش‌های اسلام را به گوش مردم برسانیم و آنان را با این ارزش‌ها آشنا کنیم.



وی به مردم به عنوان یکی از ارکان مهم دیگر در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) در ابتدا مردم را بیدار و سپس آنان را با خود همراه کرد تا به کمک آنان اسلام بار دیگر احیا شود.



این مرجع تقلید یادآور شد: باید قدر مردم را دانست چرا که تا مردم با حکومت و دولت باشند کار آن دولت پیش خواهد رفت و اگر آنان همراه و پشت دولت نباشند کشور پیشرفت نخواهد کرد لذا باید قدر مردم را بدانید و آنان را از نظام راضی نگه دارید.



باید مردم را راضی و امیدوار کرد



وی با اشاره به این که امام خمینی(ره) نیز همواره بر راضی نگه داشتن مردم تأکید داشت، یادآور شد: باید به مردم آزادی انتخاب داد، برای آنان به خصوص جوانان زمینه کار و اشتغال ایجاد و در کشور فراوانی نعمت فراهم کرد تا همیشه مردم راضی و امیدوار و در صحنه حضور داشته باشند.



اسکتبار همواره با کارهای خود در فکر انزوای اسلام بوده است



آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهایی که اسلام را از جانب استکبار و دشمنان تهدید می‌کند، اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان همواره سعی داشته اند تا اسلام را منزوی کنند و به همین دلیل حربه جدایی دین از سیاست را در پیش گرفتند و گفتند اسلام تنها نماز و روزه است.



وی ادامه داد: همچنین آنان بیان کردند که اسلام با بانوان با نظر تهدید نگاه می‌کند و نسبت به خانم‌ها منفی نگر است و در جایی دیگر گفتند اسلام 14 قرن قبل آمده و پاسخگوی نیاز حال حاضر بشر نیست.



استاد برجسته درس خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: و در زمانی مطرح کردند که اسلام دین اغنا نیست و باز بیان کردند که دین اسلام مردم را دلخوش می‌کند که در دنیا با هر سختی زندگی کنید در آخرت خوشبخت خواهید شد.



وی تصریح کرد: این‌ها به عنوان پرده‌هایی بود که اسلام را به انزوا کشانده بود و امام خمینی(ره) با حضور خود در صحنه روشن‌گری، پرده‌ها را کنار زد و اسلام واقعی که همان اسلام ناب محمدی است را احیا نمود.



آیت الله نوری همدانی در ادامه خطاب به نیروهای اطلاعات سپاه گفت: جبهه اطلاعات مانند چشم و راه گشاست است و شما باید بدانید که شما با کار خود به نظام خدمت می‌کنید و اگر در این راه با اخلاص گام بردارید، این کار ثواب و برای شما توفیق است.



وی در ادامه با اشاره به خطبه‌ای از نهج البلاغه یادآور شد: شما باید نکاتی را همواره مد نظر داشته باشید از جمله این که پیرو ولایت فقیه باشید، در زمان سختی، سستی نکنید و در زمان راحتی خوشگذران نشوید.