کاشت کلزا در جمهوری نخجوان توسط کشاورزان پلدشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید هاشمی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه آب، منابع طبیعی و کشاورزی پلدشت با اعلام این خبر افزود: در سفر اخیر واصف طالب اف رئیس مجلس عالی نخجوان به آذربایجان غربی این تفاهمنامه بین این منطقه و آذربایجان غربی امضا شده است .

وی با اشاره به اینکه کشت دانه روغنی کلزا در جمهوری آذربایجان از مهر ماه امسال آغاز می شود، اظهار داشت: محصول این مزارع که توسط کشاورزان پلدشتی و با دانش فنی کارشناسان کاشته می شود، توسط جمهوری خود مختار نخجوان به صورت تضمینی خریداری خواهد شد.

فرماندار پلدشت با بیان اینکه امسال در 450 هکتار از زمین های زراعی پلدشت کلزا کشت شده که 45 درصد کل زمین های زیر کشت آذربایجان غربی را شامل می شود، بیان داشت: کلزا یک محصول استراتژیک بوده که به دلیل مصرف کمتر آب و بازدهی بیشتر دارای هزینه تولید کمتری نسبت به سایر محصولات است.

جمهوری خود مختار نخجوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که در شمال رودخانه ارس وشهرستان پلدشت قرار گرفته و 400 هزار نفر جمعیت آن را مسلمانان شیعه و آذری تشکیل می دهد.

جمهوری خودمختار نخجوان با ایران ۱۶۳ کیلومتر مربع مرز مشترک دارد که پل شاه تختی - پلدشت عامل گسترش روابط ایران و نخجوان محسوب می شود.