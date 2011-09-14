به گزارش خبرنگار مهر، "نقش لیلی" به تهیهکنندگی فاطمه سمرقندی در تهران و کاشان تصویربرداری میشود و مدت زمان برنامهریزی شده برای تصویربرداری یک ماه است.
این فیلم تلویزیونی فردا در لوکیشن خانه سارا واقع در خیابان کردستان کلید میخورد و هادی دیباجی، هستی مهدوی فر، ناصر آقایی، اکبر معززی، باقر صحرارودی، شهرزاد عبدالمجید، امیر باران لویی، قدرت دلاوری، رضا کلاتی، حشمت آرمیده، نبی الله پیرهادی،آزاده شادمان، داود مقدادی، حسن علی ناصری، مسعود بابایی، امیر رحمتی و با حضور محمود بهروزیان بازیگران آن هستند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لیلی در جستجوی هویت گمشده خود طرح فرش 90 سالهای را پیگیری میکند...
عوامل "نقش لیلی" عبارتند از نویسنده: حسین مهکام، مجری طرح: پیمان جعفری، مدیر تصویربرداری: علی محمد قاسمی، صدابردار: یدالله نجفی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، طراح گریم: شهرزاد عقیقی، مدیر تولید: حسین اکبری، برنامه ریز: غزل معصومی، مدیر تدارکات: مهران مداحیان، دستیاران کارگردان: محمد مهدی مروی، کیوان تقی نژاد، منشی صحنه: پانته آ حسینی.
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