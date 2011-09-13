150 تعاونی در مشگین شهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل اکبری بعد از ظهر سه شنبه، در جریان راه اندازی سه تعاونی در مشگین شهر اظهار داشت: در مجموع 502 تعاونی در شهرستان مشگین شهر فعالیت می کند.

وی افزود: این تعاونیها با 43 هزار عضو در این شهرستان تشکیل شده است و برخی از آنها با اشتغالزایی مناسب از نتیجه کاری موثری برخوردارند.

رئیس اداره تعاون مشگین شهر همچنین از عضویت 130 هزار نفر از جمعیت شهرستان مشگین شهر در تعاونی سهام عدالت خبر داد.

اکبری با اشاره به فعالیت مجدد سه واحد تولیدی تعاونی بعد از چند سال تعطیلی در مشگین شهر اضافه کرد: با هماهنگی‌های لازم و پرداخت تسهیلات تعاونی های افشار پلاست، سارا تامات ویک واحد گاوداری شیری پس از چند سال تعطیلی مجددا بازگشایی و فعال شدند.

رئیس اداره تعاون مشگین شهر همچنین اظهار داشت: تا یکماه آینده 500 واحد از اماکن مسکونی طرح مهر در این شهرستان به متقاضیان واگذار می شود.

اکبری از احداث دو هزار و 200 واحد مسکونی در مشگین شهر خبر داد و افزود: پیش بینی می شود کار احداث این واحدها تا پایان سال به اتمام برسد.

وی عنوان کرد: برای احداث زیر ساختهای این طرح 25 میلیارد ریال هزینه شده و هم اکنون ساخت دو واحد آموزشی، سالن ورزشی و مسجد نیز در این طرح آغاز شده است.



