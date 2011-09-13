به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار داشت: افزون بر 200 نفر از شاعران مطرح سراسر کشور در این جشنواره شرکت می کنند.

وی گفت: برگزاری جشنواره شعر بسیج در زاهدان تاثیر بسیار خوبی در معرفی شاعران استانی در عرصه کشوری دارد.

عزیزی افزود: حضور هنرمندان در سیستان و بلوچستان فرصت مناسبی برای مردم و هنرمندان این استان است تا از تجارب و توانمندی های شاعران مطرح کشوری استفاده کنند.

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ایجاد فضای تعامل فرهنگی بین هنرمندان و مردم استان با شعرای سراسر کشور را از تاثیرات برگزاری این جشنواره دانست و از دستگاه های اجرایی خواست همکاری و هماهنگی لازم را با برگزارکنندگان این جشنواره داشته باشند.

وی خواستار انجام تبلیغات مناسب و ایجاد امکان حضور مردم استان در برنامه های جشنواره شد و گفت: جشنواره شعر بسیج فرصت مناسبی برای شناساندن فرهنگ بسیج و دفاع از ارزش های انقلاب است.