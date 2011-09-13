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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

عزیزی:

پنجمین جشنواره کشوری شعر بسیج در زاهدان برگزار می‌شود

پنجمین جشنواره کشوری شعر بسیج در زاهدان برگزار می‌شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: پنجمین جشنواره کشوری دوسالانه شعر بسیج از پنجم تا هفتم مهرماه سالجاری در زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار داشت: افزون بر 200 نفر از شاعران مطرح سراسر کشور در این جشنواره شرکت می کنند.

وی گفت: برگزاری جشنواره شعر بسیج در زاهدان تاثیر بسیار خوبی در معرفی شاعران استانی در عرصه کشوری دارد.

عزیزی افزود: حضور هنرمندان در سیستان و بلوچستان فرصت مناسبی برای مردم و هنرمندان این استان است تا از تجارب و توانمندی های شاعران مطرح کشوری استفاده کنند.

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ایجاد فضای تعامل فرهنگی بین هنرمندان و مردم استان با شعرای سراسر کشور را از تاثیرات برگزاری این جشنواره دانست و از دستگاه های اجرایی خواست همکاری و هماهنگی لازم را با برگزارکنندگان این جشنواره داشته باشند.

وی خواستار انجام تبلیغات مناسب و ایجاد امکان حضور مردم استان در برنامه های جشنواره شد و گفت: جشنواره شعر بسیج فرصت مناسبی برای شناساندن فرهنگ بسیج و دفاع از ارزش های انقلاب است.

کد مطلب 1407121

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