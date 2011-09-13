تاکید شورای حکام آژانس بر لزوم ایمن سازی تاسیسات هسته ای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نشست امروز سه شنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، 35 عضو این شورا با طرح تقویت ایمنی تاسیسات هسته ای جهان موافقت کردند.

اعضای شورای حکام شش ماه پس از بحران نیروگاه هسته ای فوکوشیما ژاپن طرح هشت صفحه ای "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس را به منظور دستیابی به ضمانتهای استاندارد در تاسیسات هسته ای جهان تصویب کردند.

به گفته منابع دیپلماتیک، نشست امروز که پشت درهای بسته برگزار شد به تقابل گروهی از اعضا که خواستار مداخله بیشتر آژانس در فعالیتهای هسته ای کشورها با گروهی که طرفدار محدود کردن این دخالتها بودند، انجامید.

این در حالی است که برخی اعضا مانند آلمان، فرانسه، سوئد، سنگاپور، کانادا و دانمارک نسخه نهایی طرح تصویب شده توسط شورای حکام را برای دستیابی به اهداف آژانس ناکافی دانسته اند.



بر این اساس، خسارت نیروگاه فوکوشیما در پی زلزله و سونامی اخیر ژاپن یکی از عوامل اصلی نگرانی مقامات آژانس انرژی اتمی از نبود امنیت کافی در تاسیسات هسته ای جهان عنوان شده است.