نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در اراک برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس در قالب 20 غرفه دایر خواهد شد.

وی ادامه داد: غرفه تجهیزات و سلاح‌های جنگی، غرفه بازسازی عملیات طریق‌القدس، غرفه تجهیزات جنگی سنگین‌ و نیمه سنگین، غرفه مسابقه های فرهنگی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،غرفه‌های مسابقات ورزشی رزمی، غرفه پاسخ به سوالات دفاع مقدس، غرفه چرخه فرهنگ شهرداری، غرفۀ موسیقی حماسی دفاع مقدس، غرفه تصاویر شهدا و غرفه ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس از جمله غرفه های این نمایشگاه را تشکیل می دهند.

مسئول فرهنگی تیپ 71 سپاه روح الله استان مرکزی یادآور شد: در غرفه بازسازی عملیات طریق القدس نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس اراک شرکت کنندگان علاوه بر مشاهده بخشی از نمایش این عملیات از طریق ماکت با اهمیت این عملیات نیز آشنا خواهند شد.



بخشی با اشاره به حضور 102 نفر از نیروهای بسیج و سپاه اراک در عملیات طریق‌القدس بیان داشت: شهید مهدی ثامنی، شهید قدرت‌الله چهاردیوار، شهید اسدالله داوودی، شهید محمد زراستوند، شهید مجید ترکمانی و شهید علی جودکی 7 شهید تقدیمی شهر اراک در عملیات طریق القدس هستند.



نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس از یکم تا پانزدهم مهرماه برای بازدید عموم دایر است.