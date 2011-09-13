به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان با شکست کشتی گیرانی از اوکراین، روسیه و چین در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد، سهمیه حضور در المپیک را کسب کرد.

براساس این گزارش، امید نوروزی در دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان "جیانگ شنگ" از چین را در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر و 5 بر صفر شکست داد و با حضور در جمع چهار کشتی گیر برتر دنیا باید در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها با یکی از کشتی گیران صربستان یا کره جنوبی روبه‌رو شود.

بشیر باباجان‌زاده کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان نیز که با شکست کشتی گیرانی از گرجستان، بلاروس و روسیه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافته بود در این مرحله مقابل "میخان لوپز" قهرمان جهان و المپیک از کوبا در دو تایم شکست خورد و باید منتظر باشد تا در صورت حضور این کشتی گیر قدرتمند در دیدار فینال شانس کسب مدال برنز را داشته باشد.

تیم ایران دیروز در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات روز چهارشنبه با رقابت کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد که طی آن فرشاد علیزاده نماینده کشورمان به مصاف حریفان جهانی خواهد رفت.