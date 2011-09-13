علی امید سیفی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح انتقال آب کاکارضا و سد سراب تلخ توان تأمین سالانه 55 میلیون متر مکعب آب شرب مصرفی خرم آباد و 28 میلیون متر مکعب آب بخش کشاورزی منطقه را دارا است.

وی ادامه داد: طرح تونل انتقال آب کاکارضا در خرم آباد با سه هزار و 111متر طول حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی و پیش بینی شده عملیات اجرایی این طرح در سال جاری به پایان می رسد و بخش عمده ای از مشکل کمبود آب شهر خرم آباد رفع خواهد شد.

سیفی ظرفیت انتقال آب کاکارضا را 15 متر مکعب در ثانیه عنوان کرد و افزود: سامانه انتقال آب کاکارضا حدود 30 کیلومتر است که بیش از 10کیلومتر سامانه انتقال اجراء شده و تا پایان سال جاری تمامی این سامانه اجرایی می شود.

بنابراین گزارش طرح انتقال آب کاکارضا یکی از طرح های بزرگ انتقال آب حوزه به حوزه در کشور محسوب می شود که با اجرای کامل آن سالانه 135 میلیون مترمکعب از آب رودخانه کاکارضا به حوزه خرم آباد منتقل خواهد شد.

سیفی یادآور شد: با احداث سد مخزنی و بندهای انحرافی در بستر و مسیر رودخانه کاکارضا خرم آباد علاوه بر تامین 56 میلیون مترمکعب آب مصرفی خانگی و صنعتی شهرستان خرم آباد، بخش عمده ای از اراضی کشاورزی دیم این شهرستان به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این سد و شبکه آبیاری مناطق پایین دست، حدود هشت هزار هکتار اراضی دیم دشتهای بادیه، ده پیر، قلعه جغد و کمالوند خرم آباد به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان بیان داشت: طرح سیستم انتقال آب کاکارضا علاوه بر دستاوردهای بزرگ در حوزه کشاورزی و آب می تواند به یک جاذبه مهم گردشگری در منطقه تبدیل شود.

سیفی ادامه داد: همچنین با انتقال آب این رودخانه به دشتها و اراضی پائین دست ظرفیت مناسبی برای اجرای طرحهای بزرگ مزارع پرورش ماهی در منطقه فراهم شود.

وی اظهار داشت: این طرح در چهار مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله نخست عملیات اجرایی بند انحرافی و حوضچه رسوب و سامانه انتقال آب آن از سال 83 آغاز شده است.

سیفی بیان داشت: این مرحله از طرح شامل بند انحرافی و تونل انتقال آب به طول سه هزار و 111 متر و قطر تمام شده 3.7 متر با ظرفیت حداکثر 15 متر مکعب در ثانیه است.

وی افزود: مرحله دوم این طرح نیز مربوط به سامانه انتقال و احداث کانال آبرسان به طول شش هزار و 587 متر و عرض کف 2.2 متر است که با مقطع ذوزنقه ای همراه با ابنیه آن اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان عنوان کرد: همچنین مرحله سوم این طرح نیز که مربوط به عملیات اجرایی دو سد سراب تلخ و مخملکوه در حوضه خرم آباد است در دستور کار قرار گرفته است.

سیفی عنوان کرد: اجرای طرح انتقال آب این رودخانه موجب توسعه دو هزار هکتار زمین زراعی انتقال و همچنین توسعه یک هزار و 600 هکتار اراضی کشاورزی از جریانهای تنظیمی سد مخزنی خواهد شد.

وی یادآور شد: اجرای طرح سد و بند انحرافی رودخانه کاکارضا یکی از برنامه های جدی و محوری شرکت آب منطقه ای لرستان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: پس از انتقال آب به خرم آباد توسط آب منطقه ای بقیه کار بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان به منظور ایجاد شبکه های توزیع است.