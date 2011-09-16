محمد علی اینانلو مستندساز طبیعت در این باره به خبرنگار مهر گفت: به زودی فیلمی درباره حمید بهمنی خواهم ساخت تا همه متوجه شوند او با وجود نابینایی چطور هنوز تصویربرداری می‌کند و در این رشته فعال است.

مدیران سیما در عیادت از حمید بهمنی در سال 85

حمید بهمنی، تصویر بردار گروه ورزش شبکه سه سیما بود و درکنار زمین فوتبال با دوربین پرتابل واحد سیار، رپرتاژ تمامی صحنه‌های بازی فوتبال، نیمکت ذخیره بازیکنان، تماشاچیان، مربیان و ... را به مدت 90 دقیقه به تصویر می‌کشید. وی تصویربرداری آرم برنامه فوتبال لیگ برتر را به عهده داشته است.

بهمنی در فروردین 1382 که از سوی سازمان صدا و سیما جهت تهیه گزارش و ارسال تصاویر به جنوب عراق اعزام شده بود به مقام جانبازی نائل آمد. او در این زمان برای انجام ماموریت به جنوب عراق و شهر بصره رفت، اما در آنجا اولین قربانی سلاح هسته ای و زباله اورانیوم ضعیف شده شد.

او به مرور زمان بینایی اش را از دست داد، اما دست از کار نکشید. تا اینکه زمستان 84 بعد از برگشت از بازی ملوان انزلی که بنا به دلایلی برگزار نشد، بینایی اش را به طور کامل از دست داد.