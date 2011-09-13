حضور نماینده مازندران در لیگ اسکیت هاکی بانوان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تیم اکنون با مربیان مازندرانی خود در چند هفته گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را در ساری پشت سر گذاشت و برای مرحله پایانی این مسابقات آماده شد.

وی ادامه داد: نماینده مازندران در دو مرحله قبلی مسابقات لیگ برتراسکیت دختران باشگاههای کشور، با کسب شش نشان در میان 24 تیم لیگ برتری در مکان دهم جدول رده بندی این مسابقات قرارگرفت و اکنون آماده است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: تیم 12 نفره باشگاه تیرگری ساری درمرحله پایانی این مسابقات با ترکیب زهرا کلانتری، سما قاسم ‌زاده، مهان خوش ‌تراش، مهری اسماعیل ‌پور، شمین رزاقی، نگار فلاح، پانیز براری، نیکو نیک ‌بخش و آناهیتا نجفی شرکت خواهد کرد.

خیری نیا گفت: مسابقات لیگ برتر اسکیت دختران رده سنی نونهالان و دختران باشگاههای کشور،23 و24 شهریور ماه، در آکادمی اسکیت تهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: نماینده مازندران در این مسابقات در مواد200 * 200 تا پنج هزار متر امدادی شرکت می کند.

بیش از دو هزار نفر از ورزشکاران مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.