362 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس استان 6 هزار و 178 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی در استان صورت گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام بازرسی ها 362 پرونده تخلفاتی در استان تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ارزش تخلفاتی این پرونده ها را یک میلیارد و 38 میلیون و 375 هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا 118 مورد گزارش مردمی مبنی بر بروز تخلف از سوی واحدهای صنفی لرستان دریافت شد.

وی عمده ترین تخلفات در جریان اجرای این طرح نظارتی را مربوط به پوشاک، کفش و عرضه میوه عنوان کرد و افزود: نیروهای بازرسی این سازمان با همکاری مجامع امور صنفی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تخلفات صنفی در استان به کار گرفته اند.

بیرانوند با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس تا اوایل مهرماه سال جاری ادامه دارد، یادآور شد: با اجرای این طرح اقدامات خوبی برای جلوگیری از بروز تخلفات در استان صورت گرفته که امیدواریم با همکاری خوب مردم بتوان موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آورد.