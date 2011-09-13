پیامدهای انفجار هسته ای فرانسه/مخالفان خواستار شفاف سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود تلاشهای دولت فرانسه برای بی اهمیت جلوه دادن انفجار روز گذشته در تاسیسات هسته ای مارکول، گروههای مخالف دولت و فعالان صلح درباره خطرات این انفجار هشدار دادند.

"یانیک روسلت" کارشناس مسائل هسته ای با ابراز نگرانی از این حادثه، وقوع انفجار در چنین تاسیساتی را بسیار خطرناک ارزیابی کرد. این در حالی است که این تاسیسات در نزدیکی شهر آوینیون شامل آزمایشگاههای تحقیقاتی، راکتورهای غیرفعال و دیگ سوزاندن زباله های رادیواکتیو است.

روسلت به عنوان یکی از فعالان گروه صلح سبز تاکید کرد بروز یک مشکل امنیتی در یک بخش از چنین تاسیساتی می تواند امنیت تمام آن را به خطر اندازد.

در همین حال گروهی از سیاستمداران جناح اپوزیسیون از پاریس خواستند درباره جزئیات حادثه روز گذشته شفاف سازی کند.



"سگولن رویال" از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه اظهار داشت دولت و به ویژه وزارت کشور باید در چنین مواردی اطلاعات را به طور صادقانه در اختیار همگان قرار دهد.

همچنین "فرانسوا هولانده" رهبر پیشین سوسیالیستهای فرانسه با انتقاد از ضعف امنیتی تاسیسات هسته ای این کشور خواستار توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای شد.

این در حالی است که دولت فرانسه در نخستین واکنشها به خبر انفجار هسته ای روز گذشته با تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آن، مدعی شد این حادثه خطری نداشته و جای نگرانی برای مردم نیست.