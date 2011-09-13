چاه های کشاورزی غیرمجاز لرستان تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در این رابطه اظهار داشت: تعداد چاه های فاقد پروانه مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در لرستان 389 حلقه است.

وی ادامه داد: از این چاه های غیر مجاز سالانه حدود 3.790 میلیون متر مکعب آب برداشت می شود و این از چالشهای اصلی منابع آب زیرزمینی لرستان است و می تواند خسارت جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی وارد کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: با توجه به قانون تعیین و تکلیف چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره برداری و ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن توسط هیئت دولت از متقاضیان دارای چاه های آب فاقد پروانه فعال کشاورزی حفر شده تا قبل از پایان سال 1385خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.