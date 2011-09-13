بازار روز آمل مورد تائید بهداشت و درمان نیست

جهانبخش علی پورعصر سه شنبه در حاشیه بازدید اعضای کارگروه بهداشت و درمان آمل از بازار شهید عراقی به مهر گفت: شهرداری آمل باید شرایطی را در این بازار ایجاد کند که مواد خام و فله ای توسط برخی فروشندگان عرضه نشود.

وی ادامه داد: همه مسئولان کارگروه بهداشتی شهرستان، نسبت به قدیمی بودن و مناسب نبودن فضای بهداشتی این بازار آگاهی کامل دارند و در این خصوص شهرداری آمل باید تصمیم جدی نسبت به تغییر آن بگیرد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان آمل با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان حق دارند کالاهایی که خریداری می کنند از بهداشتی و سالم بودن آن اطمینان داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل نبود مکان های جدید و بازارچه های فصلی بهداشتی، برخی از فروشندگان به عرضه موادغذایی در مکان های نامناسب اقدام می کنند.

علیپور گفت: کارگروه بهداشت و درمان آمل در بازدیدهای هفتگی خود از واحدهای صنفی و بازارهای روزانه بررعایت کردن همه موارد بهداشت درعرضه موادغذایی به مصرف کنندگان تاکید جدی دارد.

وی ادامه داد: کارگروه بهداشت و درمان در راستای عملیاتی کردن مصوبات خود با واحدهایی که نسبت به هشدارهای بهداشتی تیم های بازرسی بی تفاوت باشند، درمرحله اول تذکر شفاهی و در مراحل بعدی در صورت برطرف نکردن نقص های اعلام شده، از طریق مراجع قضایی نسبت به پلمپ آن اقدام خواهد کرد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان آمل اضافه کرد: با هماهنگی مراجع قضایی در راستای عملیاتی کردن مصوبات کارگروه بهداشت و درمان، تعدادی از واحدهای متخلف صنفی در پارک دهکده طلایی و چندین واحد عرضه آب میوه و بستنی و آش پلمپ شد.

علیپور، عمده مشکلات برخی واحدهای صنفی عرضه موادغذایی درآمل را نداشتن بهداشت فردی و کارت سلامت و چند صنفی کارکردن برخی از واحدهای عرضه موادغذایی بیان کرد.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.