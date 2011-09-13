قطر پایگاهی در خدمت غرب و اسرائیل/ یارگیری شیخ حمد برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "قطر در خدمت دستگاههای اطلاعات غربی"آورده است : در ادامه سریال خدمات امنیتی و اطلاعاتی قطر به دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس منابع خبری اعلام کردند که آمریکا به قطر برای افتتاح دفتر طالبان چراغ سبز داده است.

این پایگاه در ادامه با اشاره به نقش قطر در منطقه بیان کرد: حمایت قطر از مخالفان رژیم سوریه در راستای همسویی با مقامات اطلاعاتی و دیپلماتیک غرب است تا سوریه را بی ثبات کنند.

قطری ها در دارفور سودان هم از مخالفان رژیم عمر البشیر حمایت می کنند و در مقابل فلسطینی ها هم اینگونه وانمود می کنند که حامی آنها و ضد اسرائیل هستند در حالی که سفارت رژیم صهیونیستی در فاصله چند کیلومتری هتل محل اقامت رهبران فلسطینی است.

در سومالی هم قطر پیوند قوی با مخالفان سومالیایی حاکم بر موگادیشو دارد و علاوه بر این شبکه الجزیره را به ابزار رسانه ای آنها تبدیل کرده و از آنها حمایت مالی و سیاسی می کند.

پایگاه مذکور ادامه داد: قطر سعی می کند که روابط خود با گروه الحوثی یمن را تقویت کند تا بتواند در آنها نفوذ کند، زیرا غرب این گروه را خطری برای رژیم عربستان سعودی می داند.

قطر در عراق هم از گروههای تروریستی مانند جیش الاسلام که سخنگوی آن سرهنگ ابراهیم الشمری در دوحه است حمایت می کند، قطر نقش خطرناکی در دامن زدن به مشکلات فرقه ای در عراق در فاصله سالهای 2005 و 2006 داشته است که این نقش همچنان ادامه دارد.

در این مطلب آمده است : قطر از نشستهایی که در استانبول ترکیه با عنوان رهایی اهل سنت برگزار می شد حمایت کرد و این طرحی طایفه ای در خدمت آمریکا و انگلیس برای ایجاد درگیری طایفه ای میان اهل سنت و شیعیان است.

پایگاه فوق می افزاید: غربی ها بر این باورند که ایرانی ها بیشتر از دیگران نقش خطرناک قطر را درک کرده اند و امیر قطر را همانند صندوق پستی آمریکایی و انگلیسی می دانند که پیامها را به خوبی انتقال می دهد.

قطر به کشوری در خدمت دستگاههای اطلاعاتی غرب تبدیل شده است و امیر آنکه با کودتا علیه پدرش، قدرت را در دست گرفته است به یارگیری برای دستگاههای مذکور می پردازد.

این پایگاه تاکید کرد: حزب الله لبنان نیز دریافته است که کمک قطر برای بازسازی آنچه اسرائیل در جنگ 2006 ویران کرد، تلاشی برای نفوذ در حزب الله و تاثیرگذاری در تصمیمات استراتژیک آن علیه رژیم صهیونیستی است همچنین مشخص شده است که شبکه الجزیره رسانه ای ضد نظام سوریه است.