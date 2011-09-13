حریم رودخانه کرگانه خرم آباد آزاد سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در این رابطه اظهار داشت: در راستای وظایف قانونی و به منظور جداسازی موقعیت رودخانه کرگانه شهر خرم آباد از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی، رفع تجاوزهای صورت گرفته به مناطق بستر و حریم و جلوگیری از دخل و تصرف های غیر مجاز به رودخانه آزادسازی محدوده های بستر و حریم رودخانه کرگانه خرم آباد انجام گرفت.

وی ادامه داد: پس از اخذ دستور مقام قضایی شهرستان و با پشتیبانی استاندار لرستان و معاونت امور عمرانی استانداری به پیاده کردن حد بستر سیلابی 25 ساله و حریم رودخانه از منطقه پل اناری تا ابتدای روستای کهریز مبادرت شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: این عمل علاوه بر آزاد سازی بستر و حریم، باعث زیباسازی اطراف رودخانه از نظر شهری و نیز احداث خیابانهای ساحلی دوطرف رودخانه می شود.

کرگانه، رودخانه ای آلوده در ورودی شهر خرم آباد

بنابر این گزارش، شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز لرستان با ارتفاع تقریبی یک‌هزار و 200 متر از سطح دریا، دارای مسیلی نسبتا بزرگ بوده که سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌ها را در حوضه‌های بالادست خود به سمت رودخانه کشکان و در نهایت به کرخه می‌رساند.

این مسیل که از وسط شهر خرم‌آباد می‌گذرد دارای یک شاخه فرعی به‌ نام مسیل کرگانه است که این رودخانه امتداد شرقی و غربی داشته و از ساحل چپ به مسیل اصلی خرم‌آباد ملحق می‌شود.

در سال‌های اخیر با رشد و توسعه ساخت و ساز در شهر هر روز به حریم طبیعی این مسیل تجاوز شده تا جایی که در بعضی از مقاطع از مسیل، آبراهه‌ای بسیار باریک به وجود آمده است.

کم‌ توجهی مسئولان وقت، مردم منطقه و عدم‌ نگهداری و زیبا‌سازی این رودخانه از سال‌های گذشته تا‌کنون باعث شده که این رودخانه و اطراف آن در اثر ورود فاضلاب های شهری، پسماندهای خانگی و خدماتی و زباله های شهری آن به محیطی غیربهداشتی و مملو از زباله‌ و بوی تعفن تبدیل شود به طوریکه این رودخانه که به نوعی در ورودی شهر خرم آباد قرار دارد علاوه بر زشت کردن چهره شهر موجب آزار شهروندان خرم آبادی نیز شده بود.