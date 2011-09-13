به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در همایش جبهه ایستادگی ایران اسلامی که در مسجد امام صادق(ع) برگزار شد پیشنهاد داد تا پس انداز تشویقی در کل کشور تشکیل شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پیشنهاد افزود: برای تولید نیاز به منابع داریم و برای اینکه این منابع از طریق مردم تامین شود باید پس انداز تشویقی را تشکیل دهیم چرا که امروز قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا می شود و هر خانوار 4 نفره ای 200 هزار تومان دریافت می کند به همین دلیل اگر در کنار حساب یارانه ها حساب پس انداز نیز تشکیل شود می تواند برای تولید موثر واقع شود.

رضایی ادامه داد: علاوه بر پرداخت مبلغ یارانه ها اگر در حساب پس انداز 200 هزار تومان وام قرض الحسنه داده شود ماهیانه 400 هزار تومان می شود و با سود بانکی سالیانه این مبالغ افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه با این سود هر خانوار پس از 4 سال می تواند 12 میلیون تومان پول را دریافت کند و در این صورت مبالغ خوبی جمع می شود تاکید کرد: با این پیشنهاد بیکاری در کشور برطرف می شود ضمن آنکه این پیشنهاد نیز در جهت تولید تاثیر گذار است.

ادامه دارد...