به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی فرنگی کار شایسته‌ای کشورمان با شکست تمامی رقبای خود به دیدار فینال رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است، راه یافت.

بر اساس این گزارش، فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان که پس از استراحت در دور نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به ترتیب کشتی گیرانی از اوکراین، روسیه و چین را شکست داده بود در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها مقابل "جی هیون جونگ" از کره جنوبی در سه تایم به پیروزی رسید و به دیدار فینال مسابقات راه یافت. حریف وی در دیدار پایانی یکی از کشتی گیران قزاقستان یا ونزوئلاست.

بشیر باباجان‌زاده نماینده وزن 120 کیلوگرم کشورمان نیز که با شکست کشتی گیرانی از گرجستان، بلاروس و روسیه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان راه یافته بود، در این مرحله مقابل "میخاین نونز لوپز" قهرمان جهان و المپیک از کوبا با نتیجه مشابه یک بر صفر شکست خورد و باید منتظر باشد تا در صورت حضور این کشتی گیر قدرتمند در دیدار فینال شانس کسب مدال برنز را داشته باشد.

تیم ایران دیروز در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات روز چهارشنبه با رقابت کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد که طی آن فرشاد علیزاده نماینده کشورمان به مصاف حریفان جهانی خواهد رفت.