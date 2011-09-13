سامانه موشکی ناتو در خاک ترکیه طرحی صهیونیستی علیه مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم خبر داد ساکنان شهر "توکات" در شمال ترکیه، در اعتراض به استقرار سامانه های موشکی پیمان آتلانتیک شمالی در خاک این کشور، پرچم ناتو را به آتش کشیدند.



ساکنان شهر توکات برای اعلام اعتراض خود به همکاری دولت ترکیه با پیمان آتلانتیک شمالی و طرح آمریکا برای استقرار سامانه های سپر موشکی در خاک ترکیه، تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، با محکوم کردن اقدامات نظامی ناتو در لیبی و افغانستان، طرح سپر موشکی را طرحی صهیونیستی علیه منافع مسلمانان دانستند.

خاطر نشان می شود عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش در گفتگو با العربیه در پاسخ به سئوال خبرنگار این شبکه درباره اینکه ترکیه تحرکات ایران در منطقه را چگونه ارزیابی می کند و نظرتان درباره استقرار سامانه موشکی ناتو در ترکیه چیست، آیا این طرح ایران را هدف قرار داده است؟ با توجیه این طرح خطرناک اظهار داشت : این موشکها ضد ایران یا کشورهای دیگر نیست.



وی به تبعات خطرناک استقرار سامانه موشکی ناتو در خاک ترکیه و تاثیرات منفی آن بر امنیت و ثبات منطقه که مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره آن هشدار داده اند، اشاره ای نکرد.



این در حالی است که رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به طرح استقرار سامانه موشکی ناتو در خاک ترکیه اعلام کرد: ایران در راستای سیاست اصولی تاکید برخلع سلاح و اجتناب از رویکردهای نظامی، هرگونه اقدامی که منجر به نظامی شدن فضای بین المللی و در نتیجه ایجاد رقابتهای تسلیحاتی در سطح جهان و منطقه شود را به زیان جامعه جهانی و امنیت بین المللی دانسته و تقبیح می کند.



مهمان پرست افزود : ما معتقدیم استقرار بخشی از سامانه موشکی ناتو در ترکیه هیچ کمکی به ثبات و امنیت منطقه و حتی امنیت کشور میزبان نمی کند.



سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران معتقد است تقویت حضور ناتو در منطقه خود یک ایجاد نا امنی است که نتیجه ای جز تامین سیطره غرب و ادامه سیاستهای استعماری آن در بر ندارد . برهمین اساس از کشورهای دوست و همسایگان خود انتظارمی رود که هوشیاری بیشتری به خرج داده و با در نظر گرفتن مصالح امنیتی منطقه ، زمینه ساز پیشبرد چنین سیاستهای تنش آفرینی که قطعاً پیامدهای پیچیده ای در بر خواهد داشت، نباشند.