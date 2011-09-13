به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور بعدازظهر امروز در دیدار لامبرت منده اومالانگا وزیر رسانه‌ها و سخنگوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و کنگو دو کشور مستقلی هستند که همواره به دنبال پیشرفت و عدالت بوده و هیچ‌گاه حاضر نشدند که در مناسبات ظالمانه قدرت های زورگو حضور داشته‌ باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدگاه‌های مشترکی که میان ایران و کنگو درباره تنظیم مناسبات جهانی وجود دارد و دو کشور علاقمند هستند که این مناسبات به نفع عدالت، کرامت انسانی و عزت همه ملت‌ها رقم بخورد، تصریح کرد: این دیدگاه‌ها و اعتقادات مشترک باعث می‌شود که دشمنان بشریت ناراحت شده و فشارهای زیادی به ما وارد کنند، اما ارزش‌ انسانی این است که در برابر این فشارها بایستیم و امروز خوشحالیم که دولت و ملت کنگو جزء ملت‌هایی هستند که در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی قدرت‌طلبان ایستادگی کرده‌اند.

احمدی‌نژاد با تاکید بر گسترش همکاری‌های همه‌جانبه میان تهران - برازاویل بخصوص در زمینه همکاری‌های فرهنگی، اظهار داشت:‌ همکاری‌های فرهنگی ملت‌ها را بطور حقیقی به یکدیگر پیوند می‌زند و ظرفیت‌های گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد.

رئیس‌جمهور در ادامه به برگزاری انتخابات در کشور کنگو اشاره کرد و گفت: بیگانگان و دشمنان هرگز نمی‌خواهند در کشورهای مستقلی همچون جمهوری کنگو انتخابات باشکوه برگزار شود و اینکه می گویند به دنبال دمکراسی هستند دروغی بزرگ است.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: دو کشور در حال حاضر در عرصه نبرد گسترده با زورگویان و مستکبران حضور دارند که باید در مقابل آنها با قوت ایستادگی و مقاومت کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به وجود رهبران بزرگی همچون امام خمینی(ره) و پاتریس لومومبا در جمهوری اسلامی ایران و کنگو که راه عزت و آزادی را در برابر ملت‌ها قرار دادند، گفت: رهبران و بزرگان دو ملت راه ایستادگی در برابر ظلم و ستم را در مقابل ما گشودند و همواره بر این موضوع تاکید داشتند که دشمن هر چقدر بزرگ باشد در مقابل اراده ملت‌ها و تصمیم ملتی که در مقابل آنان ایستادگی کند، شکست‌پذیر است.

لامبرت منده اومالانگا وزیر رسانه‌ها و سخنگوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در این دیدار با اشاره به توافقنامه‌های همکاری دوجانبه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های فرهنگی، گفت: ایران و کنگو باید گام‌های بلندتری بخصوص در رابطه با چالش‌های مشترک دو کشور به منظور تحکیم در روابط و گسترش روزافزون روابط بردارند.

وی از ایستادگی و مقاومت دکتر احمدی‌نژاد حفظ آرمان‌های انقلاب در مقابل تلاش‌های خرابکارانه دشمنان و مداومت در توسعه آبادانی دو کشور تجلیل کرد.

وزیر رسانه‌ها و سخنگوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو همچنین با ارائه گزارشی از روند برگزاری انتخابات در کشور خود، تصریح کرد: دشمنان غربی در نظر دارند برگزاری انتخابات توسط نیروهای بومی را کاری بی‌ارزش جلوه دهد، اما کنگو مصمم است انتخابات را با استفاده از تجربیات کشورهای دوست خود بویژه جمهوری اسلامی ایران با قدرت برگزار کند.