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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

شرور معروف به کرکس دستگیر شد

کرکس یکی از اراذل و اوباش معروف شهر قم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همسو با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش یکی از اراذل و اوباش معروف شهر قم بنام " الف – ج "23 ساله معروف به کرکس که سوابق درگیری و چاقوکشی ، زورگیری و فروش مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی در پرونده وی ثبت شده دستگیر شد.

این گزارش حاکی است: در ادامه این عملیات متهم پس از دو روز کار عملیاتی و پلیسی و تعقیب و گریز با شلیک تیر هوایی دستگیر شد.

متهم که در قلعه های اطراف شهر مخفی شده بود در تاریکی شب و با استفاده از سگ های نگهبان قصد فرار از محاصره پلیس را داشت ولی در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.

 در بازرسی بعمل آمده از قلعه یک قبضه شمشیر ، یک قبضه قمه و مقداری از مواد مخدر کشف و ضبط شد .

کد مطلب 1407147

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