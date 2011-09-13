به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رییس جمهور که به اتریش سفر کرده است در نشست خبری در وین در جمع خبرنگاران اتریشی و بین المللی گفت: پیشنهاد می‌کنم همان گونه که سازمان‌هایی مانند پزشکان بدون مرز وجود دارد، سازمان ملل متحد سازمانی با عنوان دانشمندان بدون مرز تأسیس کند تا دانشمندان سراسر دنیا بتوانند یافته‌های علمی خود را در اختیار بشریت قرار دهند.



سلطانخواه گفت: ایرانیان همان گونه که یادگیری علم را در طول تاریخ مقدس دانسته اند در اختیار قرار دادن علم به دیگران را نیز طبق آموزه‌های دینی مقدس می‌دانند.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد یافته‌های علمی و دستاوردهای تکنولوژیک خود را در اختیار دیگر ملت‌ها قرار دهد.



در این نشست خبری که در محل اقامتگاه سفیر کشورمان در وین برگزار شد، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریم‌ها بر تولید علم در ایران گفت: تحریم‌ها برای ایران جدید نیست. در زمان جنگ تحمیلی تحریم شدیم. اما طی این سال‌ها مردم ما آموختند که چگونه روی پای خود بایستند و آن چه ندارند را بدست آورند. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه علم و فناوری در داخل کشور نیز ناشی از اتکا به خود بوده است.

وی تاکید کرد: مردم ما سعی کرده اند تحریم ها را تبدیل به فرصت کنند. آنان که ما را تحریم کرده اند، فرصت ارتباط با یک ملت بزرگ را از خود گرفته اند.



معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه، به تشریح دستاوردهای علمی و فناوری کشور در عرصه‌های مختلف پرداخت و مستنداتی درباره وضعیت علمی و فعالیت‌های دانشمندان ایران و نیز وضعیت و جایگاه زنان کشورمان در عرصه علمی و اجتماعی ارائه داد.

