آمادگی آذربایجان برای شرکت در مسابقات دوچرخه سواری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی خدادادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مسئولان دوچرخه سواری آذربایجان هفته جاری آمادگی خود را برای شرکت در تور دوچرخه سواری مازندران به فدراسیون و هیئت دوچرخه سواری اعلام کردند.

وی با بیان اینکه پیش از این شش تیم خارجی برای شرکت در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران اعلام آمادگی کرده بودند، افزود: تاکنون کشورهای تایلند، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان، مالزی و ترکیه با ارسال نمابری به فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

خدادادی افزود: رکابزنان هشت تیم داخلی در هجدهمین دوره این مسابقات حضور خواهند داشت که از این تعداد دو تیم درقالب الف و ب از مازندران هستند.

دبیرهیئت دوچرخه سواری مازندران ادامه داد: هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران، جام سرداران و ده هزار شهید استان، روزهای پنجم تا نهم مهرماه در پنج مرحله به مسافت 452 کیلومتر برگزار می شود.

خدادادی با اشاره به اینکه هجدهمین دوره این مسابقات در دو بخش تایم تریل و استقامت جاده بر خلاف دوره های گذشته فقط در شهرستانهای غرب مازندران برگزار می شود، اضافه کرد: مرحله اول این تور از پنجم مهرماه در مسیرچالوس به عباس آباد و نمک آبرود و به مسافت 72 کیلومتر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم تور دوچرخه سواری مازندران به مسافت 92کیلومتر در مسیر جنگلی چالوس به جواهرده رامسر برگزارمی شود، گفت: در مرحله سوم دوچرخه سواران مسافت 105 کیلومتری سلمانشهر تا محمودآباد را رکاب می زنند.

دبیرهیئت دوچرخه سواری مازندران ادامه داد: مرحله چهارم توردوچرخه سواری مازندران به ترتیب به مسافت 91 کیلومتر از رامسر به کلاردشت و مرحله پنجم و پایانی به مسافت 92کیلومتر ازچالوس به تنکابن برگزارخواهد شد.

خدادادی ادامه داد: مارتین بروان هلندی به عنوان نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران حضور دارد.

وی یادآورشد: درمجموع برای این مسابقات 30هزار دلارجایزه نقدی در نظر گرفته شده و به نفرات برتر در هرمرحله اهدا می شود.