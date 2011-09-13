واژگونی خودروهای صفر کیلومتر در بزرگراه شهید لشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندانی که ساعت 9:23 دقیقه امروز در بزرگراه شهید لشگری شاهد رخداد این حادثه بودند بلافاصله در تماس با سامانه 125 آن را اطلاع رسانی کردند.



ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران هم بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 45 و گروه نجات 8 را روانه محل حادثه در کیلومتر 11 بزرگراه شهید لشگری خیابان سپاه کرد.



حسین حسین بیگی رئیس ایستگاه 45 آتش نشانی که در همان دقایق اولیه در محل حاضر شده بود گفت: برخورد شدید یک دستگاه تریلی ویژه حمل خودرو و کامیونت با یکدیگر منجر به آسیب دیدگی و گرفتار شدن راننده 55 ساله کامیونت و جاری شدن گازوییل در سطح بزرگراه شده بود.



حسین بیگی در باره عملیات آتش نشانان و نجاتگران آتش نشانی گفت: نجاتگران آتش نشانی بی درنگ با استفاده از تجهیزات ویژه نجات راننده را که در وضعیت وخیمی بسر می برد از درون اتاق کامیونت بیرون آوردند و برای انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس حاضر در محل قرار دادند.

وی افزود: آتش نشانان با جلوگیری از جاری شدن بنزین و جابجایی خودروها به حاشیه ایمن بزرگراه و اطمینان از برطرف شدن امکان بروز آتش سوزی به ماموریت خود پایان دادند.

علت این حادثه را کارشناسان راهنمایی و رانندگی بررسی و مشخص خواهند کرد.