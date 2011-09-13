فردا؛‌ نام نویسی از فرهنگیان پذیرفته شده در آزمون سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ معاون هماهنگی آموزش عالی مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش افزود: پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم تا 28 شهریور مهلت دارند با مراجعه حضوری به این مراکز نام نویسی کنند.

شریف زاده اضافه کرد: از پذیرفته شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشکده دخترانه شریعتی تهران نیز تا همان روز از طریق شبکه اینترنت نام نویسی می شود.

وی با اشاره به این که فرهنگیان پذیرفته شده در آزمون سراسری دانشگاه ها معلمان دارای مدرک دیپلم هستند گفت: در آزمون سراسری دانشگاه ها 1476 معلم دیپلم شامل 976 نفر زن و500 نفر مرد پذیرفته شده اند که این تعداد در مقایسه با آمار قبولی های آزمون پارسال 50 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته شریف زاده، پذیرفته شدگان این آزمون ، معلمان با سابقه کار بسیار بالا هستند که با دانش آموزانی رقابت کردند که به تازگی فارغ التحصیل شده بودند بنابراین از این نظر ، آمار معلمان پذیرفته شده ، آمار مناسبی است.

وی گفت: فرهنگیانی که در مراکز تربیت معلم پذیرفته شده اند به عنوان دانشجویان مقطع کاردانی و افراد پذیرفته شده در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشکده دخترانه شریعتی در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل می دهند.

شریف زاده افزود: تلاش ما این است که پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم برای ادامه تحصیل بتوانند در روزهای پنجشنبه و جمعه در کلاس های درس حضور یابند زیرا در دیگر روزهای هفته مشغول تدریس هستند.

معاون هماهنگی آموزش عالی مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای این که کلاس های درس پذیرفته شدگان دانشگاه شهید رجایی و دانشکده شریعتی نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل شود درحال رایزنی هستیم.

دستورالعمل نام نویسی از معلمان پذیرفته شده در آزمون سراسری دانشگاه ها در سامانه اینترنتی مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به نشانی wwwtstc.medu.ir قابل دسترس است.