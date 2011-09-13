نیاز به آزادسازی مجدد انرژی ملت ایران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در همایش جبهه ایستادگی ایران اسلامی که در شورای مرکزی تشکل های عضو این جبهه در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به فعالیت جبهه ایستادگی افزود: این جبهه از سوی نیروهای وادار به امام وانقلاب تشکیل شده است ضمن آنکه واژه پرمعنایی را برای تشکل متبوع خود انتخاب کرده ید.

رضایی افزود: ایستادگی کلمه آشنایی برای مردم است چرا که پرچم جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی ملت برافراشته شد وامروز ایستادگی راه خود را در فضای سیاسی باز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته در سوریه، عراق و مصر جبهه ایستادگی تشکیل شده بود اما این جبهه با حمله اسرائیل از بین رفت اما جمهوری اسلامی همواره بر ایستادگی خود تاکید کرده است و این ایستادگی می تواند به عنوان رویکرد ، راهبرد و مکتب شناخته شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ایستادگی ایران اسلامی برای زیاده خواهی های غرب بود تا از این طریق بتواند جلوی این زیاده خواهی ها را بگیرد از این جهت تنها جایی که آمریکا نتوانست برنامه های خود را اجرایی کند در ایران بود.

رضایی با بیان اینکه باید درمقابل بداخلاقی ها، فقر، خواسته های نامشروع و فتنه ایستادگی کرد خطاب به اعضای جبهه ایستادگی گفت: این جبهه با ظرفیت بزرگی به صحنه آمده است تا بتواند از دستاوردهای نظام و انقلاب پاسداری کند.

وی تصریح کرد: البته ایستادگی معنای دیگری نیز دارد و آن ایستادگی بر اصول و اصل مردم سالاری، ایستادگی بر اصل ولایت فقیه و ایستادگی بر اصول انقلاب است چرا که شهدای ما برای حفظ و کیان انقلاب جان خود را تقدیم کردند. از این رو باید برای پاسداری از اصول و ارزشهای انقلاب ایستادگی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از نخبگان خواست تا از فضایی که در انقلاب اسلامی بوجود آمده استفاده بهینه کند چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران فرصت بزرگی را برای جهان اسلام بوجود آورده است.

رضایی با بیان اینکه اسلام ناب محمدی هیچگاه از بین نمی رود به برنامه های دشمنان نظام علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در صدند با ترویج اسلام آمریکایی مقابل اسلام بایستند اما نمی دانند که اسلام ناب محمدی هیچگاه از بین نمی رود ضمن آنکه امروز مسئله فلسطین برای ایران اهمیت فراوانی دارد.

وی گفت: اگر تاکنون فلسطین باقی مانده به خاطر ایران اسلامی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: البته امروز آمریکا به اسرائیل فشار وارد می کند تا کوتاه بیاید چرا که دیگر نمی توانند برنامه های گذشته را دنبال کنند. البته بنده همینجا اعلام می کنم اسرائیل دیگر نمی تواند برنامه های گذشته خود را دنبال و پیگیری کند چرا که دیگر اسرائیلی که در گذشته شناخته می شد جایگاهی ندارد و آن اسرائیل تمام شده تلقی می شود.

رضایی در خصوص بیداری اسلامی نیز گفت: بیداری اسلامی ریشه در انقلاب و امام خمینی (ره) دارد البته انقلاب اسلامی معتقد است که کشورهای منطقه باید راه خود را پیدا کنند و اعتماد به نفس داشته باشند و از منابع خود استفاده کامل را بکنند.

وی با بیان اینکه ایستادگی در داخل و خارج کشور بازتعریف می شود، افزود: امروز بیداری اسلامی نشات گرفته از ایستادگی مردم است و در داخل ایستادگی در قالب جهاد اقتصادی ارائه شده است چرا که باید با جهاد اقتصادی از تحریم های دشمنان عبور کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و افزود: انتخابات نباید منجر به تفرقه و انشعاب شود چرا که نیاز به وحدت حول محور مقام معظم رهبری داریم.

رضایی اظهار داشت: برای حرکت جمعی نیاز به وحدت داریم از این رو بنده معتقدم که باید به سه قوه کمک کرد البته افرادی معتقدند که باید در انتخابات پیروز شوند تا قوای سه گانه کمک کنند در صورتی که باید از هم اکنون به مسئولین کمک کرد چرا که نباید یک لحظه را از دست بدهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به اعضای جبهه ایستادگی گفت: این جبهه نباید صرفا در انتخابات فعالیت کند به همین دلیل باید به صورت جمعی متمرکز شوید تا در جهت رفع تحریم های اقتصادی و حفظ ارزشها موثر واقع شوید.

وی همچنین با بیان این‌که نیاز به آزاد سازی مجدد انرژی ملت ایران داریم، خاطر نشان کرد: تنها رفع اختلافات مهم نیست و وحدت به معنای نبود تفرقه حداقل کار است، باید برنامه جمعی داشته باشیم.



رضایی افزود: اگر سیستم اقتصادی را متحول کنیم می توانیم تحولات بزرگی را بوجود آوریم البته عده ای همواره به فکر رسیدن به قدرت هستند که این در شان ادبیات سیاسی نیست.

وی تحولات جاری در منطقه را برای نظام اسلامی مبارک دانست و گفت: از این تحولات می توانیم استفاده بهینه کنیم به همین دلیل باز تاکید می کنم که نباید به اختلافات دامن زد.