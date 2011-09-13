شاخص فقر مطلق در کشور به 12 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: ارتقاء عدالت اجتماعی محوری ترین هدف انقلاب اسلامی بوده است.

وی اظهار داشت: با تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی در پس از انقلاب، شاخص مطلق فقر کشور از 47 درصد در سال 57 به 12 درصد در سال 89 رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش دولت نهم و دهم برای کاهش محرومیت و زدودن فقر از جامعه بوده است، تصریح کرد: دکتر احمدی نژاد در بخشی از این اهداف موفق بوده است.

محسنی بندپی با بین اینکه هم اکنون حدود 25 درصد از مردم کشور به صورت مستقیم با بهزیستی در ارتباط هستند، افزود: 9 درصد جامعه سالمندی کشور با این نهاد ارتباطی تنگاتنگ دارند.

وی از اجرای برنامه های پیشگیرانه اداره کل بهزیستی مازندران در جهت کاهش پدیده طلاق در استان خبر داد و گفت: بهزیستی مازندران در ارتقاء ازدواج آسان نقش اثرگذاری داشته است.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با اشاره به رسالت مقدس کارکنان بهزیستی اظهار داشت: این نهاد اثرگذار جامعه در سالهای اخیر فعالیتهای تخصصی و درخوری برای جامعه معلولان استان صورت داده است.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با تقدیر از زحمات اسماعیل محمدزاده در دوران شش سال مدیریت خود، روح الله ردایی به سمت مدیرکل بهزیستی مازندران معرفی شد.