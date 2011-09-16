سرمایه گذاری 370 میلیارد ریالی در بندرانزلی/ ترانزیت خودرو افزایش یافت

فرهاد منتصر کوهساری درگفتگوبا خبرنگار مهر افزود: این میزان درمقایسه با سال 88 که 269 میلیارد و 619 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که رشد 40 درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین اظهارداشت: علیرغم اینکه در سالهای اخیر ظرفیت واقعی بندر به 4.5 میلیون تن و ظرفیت اسمی هفت میلیون تن ارتقاء یافته بود، ‌با توجه به بهره گیری از دانش روز بندری و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی با استفاده از نرم افزارهای جدید نظیر افزار مدیریت حمل کالای عمومی، بهره گیری از دانش و توان نیروی انسانی و افزایش ورود کشتی های به بندرانزلی و رونق تخلیه و بارگیری ظرفیت بندر تکمیل و نیاز به توسعه زیرساخت های جدید بیش از گذشته احساس شد.

پهلودهی دو هزار و 205 فروند کشتی در بندرانزلی

مدیرکل بنادر گیلان گفت: با توجه به آمار پهلودهی دو هزار و 205 فروند کشتی در بندرانزلی و تخلیه و بارگیری شش میلیون و 850 هزار تن کالای عمومی و 305 هزار تن کالای نفتی در سال 1389 که بسیار فراتر از ظرفیت واقعی تعریف شده برای آن بود، ایجاد زیرساخت های جدید متناسب با نیاز روز بندر را غیر قابل اجتناب کرده است.

وی درخصوص طرح توسعه بندرانزلی نیز افزود: از این رو طرح توسعه بندرانزلی در بهمن ماه سال 1387 با هدف ایجاد سه کیلومتر موج شکن جدید شرقی و غربی و توسعه اراضی از طریق استحصال دریا آغاز شد تا علاوه بر ایجاد زمینه برای احداث 13 پست اسکله جدید ویژه کالای عمومی، سوختی، کانتینری و مسافری اراضی یندر را از 71 هکتار فعلی به 110 هکتار افزایش داد.

کوهساری بیان داشت: در مجموع بندر از 24 پست اسکله عمومی و تخصصی بهره گیری خواهد کرد تا با افزایش عمق کانال ورودی و حوضچه های بندر، ‌کشتی های حمل کالای عمومی با ظرفیت ناخالص 12 هزار تن و کشتی های سوختی با ظرفیت 20 هزار تن را در بندر پذیرش کند و با ایجاد زیرساخت های در حال احداث ظرفیت واقعی بندر از هفت میلیون تن به 12 میلیون تن و ظرفیت اسمی به 20 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

4.5 کیلومتر دایک و موج شکن در بندر تجاری انزلی ساخته شد

وی با اشاره به ساخت موج شکن های طرح توسعه بندرانزلی افزود: ساخت موج شکن های طرح توسعه بندر منطبق با برنامه زمان بندی تعریف شده در حال اتمام هستند و در حال حاضر4.5 کیلومتر دایک و موج شکن ساخته و 200 متر باقی مانده است.

مدیرکل بنادر گیلان از اغاز اجرای فاز دوم این پروژه که شامل زیبا سازی و ایمن سازی موج شکن هاست، گفت: فاز سوم که شامل ساخت اسکله ها ( شش پست اسکله های سوختی و کارگو و مسافری ) است هم اکنون در مرحله انجام مناقصه است.

وی درخصوص پیشرفت عملکرد بندرانزلی در سال گذشته اظهارداشت: پارسال دو هزار و 205 فروند کشتی در بندرانزلی پهلو گرفت که نسبت به سال 88 که دو هزار و 41 فروند کشتی پهلو گرفته هشت درصد رشد داشته است، در سال 89 همچنین شش میلیون و 848 هزار و 951 تن کالا در بندرانزلی تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با سال 88 که شش میلیون و 656 هزار و 380 تن کالا تخلیه و بارگیری شد از رشد 2.9 درصدی برخوردار بوده است.

ترانزیت خودرو از بندرانزلی 389 درصد رشد یافت

کوهساری با اشاره به ترانزیت خودرو از بندرانزلی گفت: شش هزار و 620 دستگاه خودرو از بندرانزلی ترانزیت شده که نسبت به سال 88 که هزار و 353 دستگاه خودرو از بندرانزلی ترانزیت شد، رشد 389 درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین موجودی کالا در محوطه های بندری را 650 هزار و 340 تن اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال 88 که 558 هزار و 957 تن بود، هزار و 603 درصد رشد داشته است.