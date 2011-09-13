مسئولان شهرداری به تعهدات خود عمل کنند/عدم حضور تیمهای بدهکار در لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، فرجام دانش عصر سه شنبه در آستانه آغاز رقابتهای لیگ برتر تکواندو در نشستی خبری با بیان اینکه تکواندوی ایران از لحاظ فنی در سطح بسیار بالای دنیا قرار دارد، عنوان کرد: ایران تنها کشور در دنیاست که لیگ تکواندو را در سطوح مختلف برگزار می کند و سطح این لیگ بسیار بالا و رقابتها بسیار نزدیک است.

وی ادامه داد: سال گذشته تیم شهرداری در لیگ برتر تکواندو رتبه سوم را کسب کرد که در واقع حق شهرداری بندرعباس بسیار بیشتر بود و به ناحق شهرداری سوم شد.

سرمربی تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس عمل کردن به تعهدات مالی را برای افزایش روحیه و نتیجه گیری یک تیم بسیار ضروری دانست و اظهار داشت: متاسفانه بازیکنان تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس هنوز 56 درصد از مبلغ قرار داد سال گذشته خود را نگرفته اند و مسئولان باشگاه اگر به دنبال نتیجه گیری تیم هستند باید به تعهدات مالی خود عمل کنند تا بازیکنان از لحاظ روحی و انگیزه دچار مشکل نشوند.

دانش با اشاره به اینکه نقش علیرضا پاکدامن مدیرعامل باشگاه شهرداری در نتیجه گیری از سرمربی بیشتر است، بیان داشت: فدراسیون تکواندو هم تیمهای بدهکار را تهدید کرده که اگر به تعهدات مالی سالهای گذشته خود عمل نکنند و برگه تسویه حساب را به فدراسیون ارائه ندهند از حضور آنها در لیگ جلوگیری خواهد کرد و با توجه به این مسئله، مسئولان شهرداری باید توجه بیشتری به تعهدات مالی داشته باشند.

وی به تشکیل تیمهای تکواندوی پایه شهرداری بندرعباس اشاره کرد و افزود: هدف ما بومی کردن تدریجی تمامی بازیکنان تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس است و به همین دلیل با استعدادیابی تیمهای نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرداری را تشکیل دادیم. اما در حال حاضر نمی توانیم فقط از بازیکنان بومی در لیگ برتر استفاده کنیم چون هدف ما نتیجه گیری در لیگ است.

لیگ برتر تکواندو از روز جمعه 25 شهریور ماه با حضور 9 تیم در تهران آغاز می شود.

تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس در روزهای اخیر رضا نادریان، مسعود حجی زواره و سعید امیری را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است.