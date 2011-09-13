عزم جدی برای حل مشکل دریاچه ارومیه/ تامین آب دریاچه توسط سه استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد محمدی زاده روز سه شنبه در حاشیه افتتاح طرحهایی در زنجان در جمع خبرنگاران گفت: بحث دریاچه ارومیه به عنوان یک معضل مهم، دغدغه مردم استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان است که ذی نفعان دریاچه ارومیه هستند.

وی تغیرات اقلیمی را به عنوان بخش مهمی از وضعیت ایجاد شده در مورد دریاچه ارومیه عنوان کرد و با بیان اینکه بیش از 60 درصد علت وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه طبیعی و مربوط به اقلیم است، افزود: اقلیم ها متفاوت و میزان بارش ها کم شده است. خشکسالی هم حادث شده است و مجموعه عوامل طبیعی دست به دست هم داده تا وضعیت دریاچه ارومیه به صورت فعلی باشد.

وی 36 تا 37 درصد علت وضعیت پیش آمده در دریاچه ارومیه را مربوط به عوامل غیرطبیعی و دخالت ها و دخل و تصرف های انسانی دانست و افزود: برخی برداشتهای غیرمجاز و خارج از عرف نیز نقش مهمی در خشک شدن دریاچه ارومیه داشته است.



محمدی زاده با بیان اینکه مردم از آب رودخانه های تغذیه کننده دریاچه ارومیه برداشت‌های بیش از حد انجام می دهند و در باغات به کار می برند، افزود: در محدوده دریاچه ارومیه در گذشته 320 هزار هکتار اراضی زیر کشت از آب دریاچه و رودخانه های تغذیه کننده استفاده می کردند که این میزان در 50 سال اخیر به 680 هزار هکتار افزایش یافته است.

وی با اشاره به احداث 32 سد در مسیر رودخانه های تغذیه کننده دریاچه ارومیه گفت: استفاده های کشاورزی و احداث سد ها آورد آب به دریاچه ارومیه را کاهش داده است.

رئیس سازمان محیط زیست، از برنامه ریزی دولت از دو سال گذشته برای رفع مشکلات مربوط به دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: جابجایی حوزه به حوزه انتقال 700 میلیون متر مکعب آب از آبریز کردستان در حال انجام است که تا به امروز 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی پنج سال اجرا می شود.



محمدی زاده، طرح انتقال آب از رودخانه ارس را از دیگر راهکارها در خصوص بهبود وضعیت موجود در دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: مطالعات طرح انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه صورت گرفته و سرمایه گذار طرح مشخص شده است و امیدواریم کار اجرایی این طرح امسال آغاز شود.



وی اصلاح روشهای آبیاری و استفاده از روشهای نوین آبیاری را از دیگر موارد مورد توجه در زمینه بهبود وضعیت دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: وزارت جهادکشاورزی موظف شده در یک برنامه سه ساله اصلاح روشهای آبیاری را بکار گرفته و شبکه بانکی نیز مساعدت های لازم را به کار خواهد برد که پیش بینی می شود با شروع فرآیند مورد نظر یک میلیون مترمکعب آب صرف جویی شود.



محمدی زاده، بارور کردن ابرها را در خصوص تغذیه آب به دریاچه ارومیه یادآور شد و گفت: 60 میلی متر با روش بارور کردن ابرها افزایش بارش در حوزه آبریز دریاچه ارومیه داشتیم و در سال آبی جدید که از مهرماه آغاز می شود اینکار را با سرعت ادامه خواهیم داد.



وی با تاکید بر اینکه تجربه سال آبی گذشته در زمینه باروری ابرها تجربه موفقی بوده است، افزود: دستگاههای مرتبط موظف به مدیریت یکپارچه در خصوص دریاچه ارومیه شدند و آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان موظف شدند حق آبه دریاچه ارومیه را که 3.1 میلیون مترمکعب در سال است تامین کنند.



معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: سند ملی محیط زیست در آینده نزدیک مصوب و ابلاغ می شود.



محمدی زاده با بیان اینکه سند ملی توسعه یک سال و نیم گذشته بعد از طی مراحل مختلف به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارجاع داده شد، افزود: بررسی های تخصصی در کمیسیون تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت و این سند به صحن علنی شورا راه یافت. برخی نقدها در این سند منظور شد و قرار شد تا برخی بررسی ها توسط کمیسیون صورت بگیرد.



وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه رویکرد مثبت در زمینه محیط زیست وجود دارد، ادامه داد: موضوع تالاب ها از نکات مهم مورد توجه در برنامه پنجم توسعه است.



محمدی زاده، موضوع کاهش آلایندگی هشت شهر کشور را بحثی مهم در برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: بحث کاهش آلایندگی هوا با محوریت تهران در برنامه پنجم مورد تاکید است تا دولت سیاستهای خاص را در این زمینه اجرا کند و موضوع رفع معضل ریزگردها طی پنج سال نتیجه دهد.



وی توجه به معضل ریزگرد ها در برنامه پنجم توسعه کشور را یادآور شد و گفت: حساسیت ویژه ای در خصوص ریزگردها در کشور وجود دارد.



رئیس سازمان محیط زیست، مسئله مناطق ساحلی و اراضی یکپارچه آن را از دیگر موارد مهم در برنامه پنجم توسعه در حوزه محیط زیست عنوان کرد.



محمدی زاده بحث پسماندهای حساس و خطرناک را از دیگر موارد مورد تاکید در برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: پسماند های صنعتی و بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در برنامه پنجم نیز توجه ویژه به آن شده است.



وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست متعهد شد با همکاری برخی دستگاههای مرتبط بحث معضل پسماند های صنعتی را حل کند.



محمدی زاده، رویکر برنامه پنجم را رویکردهای خردمندانه دانست و افزود: بحث طرح جامع حفاظت از آب و خاک های کشور نیز در این برنامه تهیه شده است و در جهت حفاظت از منابع پایه ای حیات حرکت می کند.