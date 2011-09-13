وکیل مدافع مشایی خواستار تعقیب کیفری حاج منصور ارضی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید علی اصغر حسینی در نامه خود به دادستان عمومی و انقلاب تهران به اظهارات منصور ارضی از مداحان مشهور کشور بر علیه رئیس دفتر رئیس جمهور اشاره و تصریح کرده است: این بار آقای منصور ارضی از مداحان معروف کشور در ادامه سخنان و اظهارات توهین آمیز و مجرمانه خود بر علیه مهندس اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و در مسجد ارک تهران، مرتکب جرم تهدید به قتل موضوع ماده (669) قانون مجازات اسلامی گردیده است، ضمن آنکه این اظهارات مصداق بارز عناوین مجرمانه تهدید به قتل موضوع ماده (669) قانون مجازات اسلامی و توهین موضوع ماده(608) قانون مجازات اسلامی می باشد.

وی در ادامه نامه خود آورده است: از سوی دیگر این سخنان بازتاب امنیتی گسترده ای را نیز در سطح داخلی و بین المللی داشته و چنین به ذهن متبادر می نماید که در نظام قانون مدار جمهوری اسلامی ایران، شخصی در جایگاه یک مداح و روضه خوان می تواند فتوای قتل یک مقام ارشد دولتی را صادر کند و یک شهروند دیگر را تهدید به قتل نماید.

لازم به یادآوری است آقای منصور ارضی، اظهارات توهین آمیز و هجوم آلودی در مراسم شب قدر سال گذشته ایراد نمودند که علی رغم طرح شکایت و ارجاع پرونده به شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تاکنون اقدام موثری در جهت رسیدگی به شکایت مطروحه انجام نگرفته و اگر دادسرای محترم در خصوص اظهارات قبلی ایشان اقدام به رسیدگی قانونی و اعمال قانون می نمودند چه بسا امروز شاهد تکرار این اظهارات به نحو شدیدتر و با بی پروایی بیشتر نبودیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اظهارات حاج منصور ارضی بازتاب گسترده ای در سایتها و رسانه های جمعی داشته است به استناد مواد(669 و 608) قانون مجازات اسلامی، تعقیب کیفری وی را از داستان عمومی انقلاب تهران خواستار شده است.