اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات کشتی آزاد کارگران استان که با شرکت 50 کشتی گیر در دورود بر گزار شد هادی نصرتی، روح اله خوبان، رحمان یگانه، حامد شاهوردی، امید امرایی، محمد خرمی و مجید بهلولی عنوانهای برتر وزنهای مختلف مسابقات کشتی آزاد کارگران استان را به دست آوردند.

نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کارگران کشور که 26 شهریورماه در تهران بر گزار می شود اعزام می شوند.

موفقیت تیم منتخب هیئت ووشو بانوان بروجرد

تیم منتخب هیئت ووشو سبک نان چوان بانوان بروجرد در مسابقات کشوری به 2نشان طلا، 3 نشان نقره و 4 نشان برنز دست یافت.

در این مسابقات که در کرج برگزار شد تیم منتخب هیئت ووشو سبک نان چوان بروجرد 2 نشان طلا، 3نقره و 4 برنز به دست آورد.

برای تیم بروجرد فاطمه بلاد و احترام صیدی مطلق نشان طلا، میترا دوستی، هاجر نصیری و فاطمه گودرزی نشان نقره، مهدیه عطایی، راضیه کولیوند، زهرا نظام الاسلامی و فردوس گودرزی نشان برنز کسب کردند.

انتخاب 2بانوی الیگودرزی برای شرکت در تیم والیبال لرستان

از سوی اداره ورزش و جوانان الیگودرز ساناز اسدی و الهه پرهیزکار دو والیبالیست الیگودرزی برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی کشور به هیئت استان معرفی شدند.

مسابقات والیبال قهرمانی بانوان کشور در اراک برگزار می شود.

دعوت بستکبالیست لرستانی به اردوی تیم ملی

همچنین بنابر این گزارش، برنا پروری بسکتبالیست بروجردی از سوی فدراسیون بسکتبال به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این اردو 23 تا 26 شهریور در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

دونده بروجردی به عضویت تیم ملی دو میدانی کشور در آمد

علی ناگهی دونده بروجردی ماده 400 متر آزاد با کسب رکورد ورودی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور لبنان برگزار می شود به عضویت تیم دو میدانی کشورمان در آمد.

موفقیت ورزشکاران بروجردی در مسابقات اسکیت

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکار بروجردی در مسابقات اسکیت سرعت نونهالان و نوجوانان کشور مقام دوم را کسب کرد.

در این رقابتها که در تهران برگزار شد، مهدی مهدیانفر در ماده 300 متر و در رده سنی 11 تا 12 سال مقام دوم را از آن خود کرد.

مهدیانفرعنوان چهارم ماده 500 متر را نیز از آن خود کرد.