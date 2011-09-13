برترینهای مرحله دوم جشنواره فرزندان مهر کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم ششمین جشنواره سراسری فرزندان مهر بهزیستی کشور با حضور 515 نفر از پسران تحت پوشش سازمان بهزیستی در 31 استان کشور در اراک برگزار شد.

براساس این گزارش در رشته تنیس روی میز ارژنگ دشتی زاده، محمد نوابی و حسین رزمی به ترتیب از استانهای بوشهر، اصفهان و آذربایجان شرقی عناوین اول تا سوم در رده سنی 10 تا 14 سال و بهزاد دشتی زاده، مسیح ابراهیمی و افشین صادقی از استانهای بوشهر، اصفهان و کرمان عناوین اول تا سوم رده سنی 14 تا 18 سال را از آن خود کردند.

در رشته ورزشی آمادگی جسمانی نیز در رده سنی 10 تا 14 سال سالار نعیمی نکو، محمد زمان آبادی و میثم وال نیا به ترتیب از استانهای تهران، کرمان و کرمانشاه عناوین اول تا سوم و در رده سنی 14 تا 18 سال سید محمد میرتاج، سجاد بذر و مهدی جمالی به ترتیب از استانهای کرمان،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در جایگاههای اول تا سوم ایستادند.

در رشته شنا نیز درطه طالبی کیا از آذربایجان غربی،حسین غفاری از تهران الف و محمدجواد آذرپیکان از خراسان رضوی عناوین اول تا سوم رده سنی 10 تا 14 سال کسب کردند و محمدباقر شارقی از بوشهر، ایمان احمدی از تهران و حسین خادمی از کردستان عناوین اول تا سوم رده سنی 14 تا 18 سال را کسب کردند.

مسابقات شطرنج مرحله دوم جشنواره فرزندان مهر نیز که به صورت آزاد برگزار شد با برتری فردین هاشمی از بوشهر، بهروز سعدالهی از گلستان و کوروش میرزایی از تهران به پایان رسید.

در مسابقات فوتسال هم تیم فرزندان مهر بهزیستی سراسر کشور نتیجه مسابقه را دو بر صفر به تیم امید شهرداری اراک واگذار کرد تا پرونده مسابقات جشنواره سراسری فرزندان مهر بهزیستی کشور در روز 23 شهریور 90 بسته و شرکت کنندگان خود را برای حضور در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره که روز چهارشنبه صبح در محل برگزاری مسابقات برگزار می شود آماده کنند.