سه قاچاقچی به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه سه قاچاقچی که با صدور رأی از سوی شعبات اول، دوم و سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم محکوم به اعدام شده بودند، توسط اجرای احکام دادستانی قم به دار مجازات آویخته شدند.



بر پایه این گزارش متهم اول م. م به همراه همسر خود اقدام به حمل ۵ کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین از مشهد به قم کرده بود که در قم قبل از تخلیه مواد از خودرو با عنایت با اطلاعات و اخبار واصله از گزارشات مردمی و تلاش مامورین انتظامی دستگیر و مواد کشف می‌شود.



پرونده این متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب قم بررسی و برای وی حکم اعدام صادر می‌گردد و از سوی دادستان کل کشور نیز این حکم تائید می‌شود و سرانجام بعد از اینکه دو بار تقاضای عفو وی در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد مخالفت قرار می‌گیرد، حکم در مورد نامبرده اجرا شد.



متهم دوم شخصی به نام ع. ب بود که محموله کراک را در تایباد از قاچاقچیان تحویل گرفته و قصد داشته با افرادی در چند شهر از جمله قم تحویل دهد، مورد شناسایی مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.



وی در عوارضی اتوبان قم - تهران در دید مامورین قرار می‌گیرد و پس از گذشتن از چند خیابان در قم به منزل یکی از همدستانش می‌رود که بعد از اخذ مجوز قضایی توسط مامورین دستگیر و مقدار 4 کیلو 975 گرم کراک از او و همدستش کشف می‌شود.



قاچاق مواد در زمان مرخصی از زندان



لازم به ذکر است متهم نامبرده سال ۸۳ نیز با ۳۷۰ کیلوگرم تریاک در جاده بیرجند دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود و در حال تحمل حبس بوده که در فرصت مرخصی از زندان اقدام به قاچاق مجدد مواد مخدر می‌نماید که دستگیر و پس از بررسی پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم می‌گردد.



حکم وی بعد از رسیدگی در دادستانی کل کشور تائید و بعد از آن نیز تقاضای عفو نامبرده در کمیسیون عفو و بخشودگی مردود شناخته می‌شود و سرانجام پرونده جهت اجرای حکم اعدام به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قم ارسال و حکم اعدام در مورد او اجرا می‌شود.



م. د متهم سوم متولد ۱۳۴۹ و اهل سبزوار بود که از حضور همسرش در هنگام حمل مواد به عنوان پوشش و رد گم کردن استفاده می‌کرده است. وی در یک مرحله 2 کیلو و 952 گرم و در بار دوم 2 کیلو و 940 گرم کراک به فردی در قم تحویل داده است که در قرار دوم به همراه همسرش دستگیر می‌شوند.



متهم پس از دستگیری اعلام می‌کند که این مواد مجموعا ۹ کیلوگرم با لفافه بوده و سه کیلوگرم آن را در منزلش مخفی کرده است که پس از صدور دستور قضائی مقدار ۳ کیلو دیگر نیز از منزلش کشف می‌شود.



پرونده نامبرده در شعبه سوم دادگاه انقلاب قم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و برای وی حکم اعدام صادر می‌شود که پس از تائید دادستانی کل کشور و رد تقاضای عفو وی در کمیسیون عفو و بخشودگی، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادستانی قم واصل و حکم نامبرده به اجرا گذاشته شد.



یادآور می‌شود، پرونده تمامی این متهمان بعد رسیدگی در دادگاه و پس از طرح و مردود شناخته شدن در کمیسیون عفو و بخشودگی به اجرای احکام دادستانی قم واصل و در تاریخ ۲۲ شهریورماه حکم آنان اجرا گردید.

