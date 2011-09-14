سه قاچاقچی به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه سه قاچاقچی که با صدور رأی از سوی شعبات اول، دوم و سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم محکوم به اعدام شده بودند، توسط اجرای احکام دادستانی قم به دار مجازات آویخته شدند.
بر پایه این گزارش متهم اول م. م به همراه همسر خود اقدام به حمل ۵ کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین از مشهد به قم کرده بود که در قم قبل از تخلیه مواد از خودرو با عنایت با اطلاعات و اخبار واصله از گزارشات مردمی و تلاش مامورین انتظامی دستگیر و مواد کشف میشود.
پرونده این متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب قم بررسی و برای وی حکم اعدام صادر میگردد و از سوی دادستان کل کشور نیز این حکم تائید میشود و سرانجام بعد از اینکه دو بار تقاضای عفو وی در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد مخالفت قرار میگیرد، حکم در مورد نامبرده اجرا شد.
متهم دوم شخصی به نام ع. ب بود که محموله کراک را در تایباد از قاچاقچیان تحویل گرفته و قصد داشته با افرادی در چند شهر از جمله قم تحویل دهد، مورد شناسایی مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد.
وی در عوارضی اتوبان قم - تهران در دید مامورین قرار میگیرد و پس از گذشتن از چند خیابان در قم به منزل یکی از همدستانش میرود که بعد از اخذ مجوز قضایی توسط مامورین دستگیر و مقدار 4 کیلو 975 گرم کراک از او و همدستش کشف میشود.
قاچاق مواد در زمان مرخصی از زندان
لازم به ذکر است متهم نامبرده سال ۸۳ نیز با ۳۷۰ کیلوگرم تریاک در جاده بیرجند دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود و در حال تحمل حبس بوده که در فرصت مرخصی از زندان اقدام به قاچاق مجدد مواد مخدر مینماید که دستگیر و پس از بررسی پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم میگردد.
حکم وی بعد از رسیدگی در دادستانی کل کشور تائید و بعد از آن نیز تقاضای عفو نامبرده در کمیسیون عفو و بخشودگی مردود شناخته میشود و سرانجام پرونده جهت اجرای حکم اعدام به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قم ارسال و حکم اعدام در مورد او اجرا میشود.
م. د متهم سوم متولد ۱۳۴۹ و اهل سبزوار بود که از حضور همسرش در هنگام حمل مواد به عنوان پوشش و رد گم کردن استفاده میکرده است. وی در یک مرحله 2 کیلو و 952 گرم و در بار دوم 2 کیلو و 940 گرم کراک به فردی در قم تحویل داده است که در قرار دوم به همراه همسرش دستگیر میشوند.
متهم پس از دستگیری اعلام میکند که این مواد مجموعا ۹ کیلوگرم با لفافه بوده و سه کیلوگرم آن را در منزلش مخفی کرده است که پس از صدور دستور قضائی مقدار ۳ کیلو دیگر نیز از منزلش کشف میشود.
پرونده نامبرده در شعبه سوم دادگاه انقلاب قم مورد رسیدگی قرار میگیرد و برای وی حکم اعدام صادر میشود که پس از تائید دادستانی کل کشور و رد تقاضای عفو وی در کمیسیون عفو و بخشودگی، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادستانی قم واصل و حکم نامبرده به اجرا گذاشته شد.
یادآور میشود، پرونده تمامی این متهمان بعد رسیدگی در دادگاه و پس از طرح و مردود شناخته شدن در کمیسیون عفو و بخشودگی به اجرای احکام دادستانی قم واصل و در تاریخ ۲۲ شهریورماه حکم آنان اجرا گردید.
قم - خبرگزاری مهر: صبح سه شنبه سه قاچاقچی توسط اجرای احکام دادستانی قم به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه سه قاچاقچی که با صدور رأی از سوی شعبات اول، دوم و سوم دادگاه انقلاب اسلامی قم محکوم به اعدام شده بودند، توسط اجرای احکام دادستانی قم به دار مجازات آویخته شدند.
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