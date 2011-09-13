شاخه جنوبی دانشگاه لرستان در پلدختر راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی در جمع فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پلدختر اظهار داشت: با راه اندازی این مرکز آموزشی پذیرش دانشجو در3 رشته از بهمن ماه امسال صورت می گیرد.

وی همچنین از اجرایی شدن مصوبه افزایش پذیرش دانشجویان بومی در رشته پزشکی خبر داد و گفت: با این مصوبه تعداد دانشجویان بومی رشته پزشکی از60 به 83 دانشجو افزایش پیدا کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: راه اندازی 5 مرکز آموزش عالی در شهرستان پلدختر در دو سال گذشته گامی اساسی برای توسعه آموزش عالی در این شهرستان بوده است.