به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی دبیران اتاق فکر فرمانداری شهرستان‌های استان اظهار داشت: با وجود تمام تلاش‌هایی که از سوی مدیریت استان برای افزایش بودجه در سال 90 صورت گرفت، بودجه استان تنها 2 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: از سوی معاونت برنامه ریزی آیین نامه‌ای در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه دریافت شده اما پیوست کار به همراه آن نیامده است.

وی با بیان اینکه این یک نقص جدی است که فعالیت‌های پرحجم اجرایی در یک بازه زمانی مشخص انجام شود اما الویت بندی امور جا بماند،یادآور شد: بسیار دیده شده که کاری انجام می‌شود اما در نهایت از اینکه می‌توانستیم بهتر انجام دهیم حسرت می‌خوریم که این نقص باید با تشکیل اتاق‌های فکر به حداقل برسد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: اتاق فکر در فرمانداری‌ها به منظور تعیین اولویت‌های امور برای فرماندار تشکیل شده است لذا دبیران اتاق فکر فرمانداری ها در شهرستان‌ها باید سیستم تفکر جمعی و اولویت پذیری را به صورت خودکار وارد فرآیند تصمیم گیری کنند.

وی با انتقاد از محتوای گزارش کار و صورت جلسه‌های اتاق فکر فرمانداری‌ها در شهرستان‌های استان گفت: در برخی شهرستان‌ها ارتباط میان مباحث و انسجام موضوعی وجود ندارد.

اسماعیلی ادامه داد: اگر موضوعات درست دسته بندی شود و مطالب جدید مطرح شود می‌توان خروجی‌های بهتری را از اتاق فکر فرمانداری‌ها دریافت کرد.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان‌ها باید افرادی که برای اداره‌ها و قسمت‌های مختلف انتخاب می‌شوند از فرماندار نظرخواهی شود، تصریح کرد: بسیاری از انتصابات در شهرستان‌ها هم اکنون بر اساس سهم خواهی و فشار افراد و بدون مشورت با فرماندار انجام می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: در فرمانداری‌ها تنوع افراد در اتاق‌های فکر کم است بنابراین دستور جلسه باید پیش از تشکیل آن به اعضای اتاق فکر داده شود و متناسب با آن یک سری از افراد به صورت ثابت و تعدادی نیز به صورت متغییر حضور پیدا کنند تا نظرات کارشناسی جمع آوری و خروجی روشنی داشته باشد.