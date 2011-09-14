دو کلن موفق صنوبر در گیلان معرفی شد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو کلن صنوبر شامل P.d 69.55 , P.d 77.51 که موجب افزایش سطح زیر کشت صنوبر تا حدود 50 هزار هکتار در استان می شود.

وی اظهارداشت : توسعه تولید نهال از سوی تولید کنندگان داخل استان و فروش آن به سایراستان ها که درآمد قابل توجهی را عاید کشاورزان خواهد کرد.

رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان به دیگر دستاوردهای این مرکز اشاره کرد و گفت: شناسایی منابع خوراک دام استان از فرآورده های فرعی کارخانجات و پس مانده های کشاورزی مانند تفاله زیتون و تعیین ارزش غذایی و بکارگیری آنها در تغذیه دام ها از جمله این دستاوردهاست.

وی همچنین تشخیص و توصیه بهترین وزن کشتار گوساله های نر بومی (301 تا 350 کیلوگرم) از نظر میزان گوشت بالاتر و با کیفیت تر پس از بررسی اثر وزن کشتار بر گوساله های نر بومی را از دیگر دستاوردهای این مرکز ذکر کرد.

بهمنی ادامه داد: بهبود وضعیت تغذیه گوساله های بومی استان با استفاده از خوراک مکمل در شرایط روستایی از دو هفتگی تا 24 ماهگی پس از تحقیقات انجام که منتج به افزایش بهره وری و بهبود سطح معیشتی دامداران شده است.

وی گفت: اصلاح جیره غذایی مورد مصرف دام ها با صرف هزینه کمتر و افزایش تولید از 10 تا 20 کیلوگرم، شناسایی تلفات (ریزش) جمعیت در کلنی‌ های زنبورعسل در اثر آلودگی آب شالیزارها به کود ازته به عنوان عامل اصلی از دستاوردهای مهم این مرکز است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با اشاره به شناسایی روش های کنترل مگس زیتون افزود: استفاده از تله های زرد چسبنده به همراه فرمون جنسی در شکار مگس و کاهش انبوهی آن، استفاده از طعمه غذایی مسموم و آویزان کردن آنها در باغ های زیتون، شخم پای درختان در زمستان و از بین بردن بقایای میوه های باقیمانده در باغ طی زمستان و برداشت زودتر میوه ها از جمله این روش هاست.