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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۵

سردار علیزاده خبر داد:

13 کیلوگرم تریاک در خرم آباد کشف و ضبط شد

13 کیلوگرم تریاک در خرم آباد کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف بیش از 13 کیلو و 700 گرم تریاک در شهرستان خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در این رابطه اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ و ارتقاء امنیت اجتماعی مطلع شدند که یک باند مواد مخدر به سرکردگی یک نفر، مقداری مواد مخدر را از استانهای جنوبی تهیه و قصد دارند وارد استان کنند که بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی یادآور شد: ماموران پس از انجام یکسری کار اطلاعاتی و تحت کنترل قرار دادن محور بروجرد - خرم آباد، یکدستگاه خودرو وانت پیکان حامل مواد مخدر را مشاهده و بلافاصله در یک عملیات ضربتی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار13 کیلو و 700 گرم تریاک  را که به طرز ماهرانه ای در داخل گلگیر خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه و خودروی توقیفی برای سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی انتقال داده شد.

سردار علیزاده یادآور شد: اقدامات ماموران به منظور دستگیری سرکرده باند، کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 1407200

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