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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۹

سرهنگ کبکی:

4 هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق در خرم آباد کشف شد

4 هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق در خرم آباد کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان از کشف 4 هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق در خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدامراد کبکی در این رابطه اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز آگاهی استان لرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق دخانی و توزیع آن توسط دو نفر با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی منزل افراد یاد شده تعداد چهار هزار و 190 پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 50 میلیون ریال را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان افزود: محموله به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به اداره دخانیات استان لرستان تحویل شد.

سرهنگ کبکی بیان داشت: همچنین ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز آگاهی استان لرستان در بازرسی از یک دستگاه کامیونت در محور ورودی خرم آباد مقدار دو هزار و 500 کیلو گرم آبلیمو فاسد شده، یک هزار و 440 عدد دستکش نخی، یک هزار و 640 گیره آرایشی و 780 عدد پایه خمیر دندان را کشف و ضبط و یکنفر را دستگیر کردند.

وی یادآور شد: متهمان یاد شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 1407201

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